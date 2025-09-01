След визитата на Урсула: Военната индустрия у нас - фактор в ЕС политиката

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен направи кючова визита в страната ни и посети най-голямото държавно военно предприятие в страната - "Вазовски машиностроителни заводи" в Сопот.

Журналистът Нина Спасова е на мнение, че посланията от посещението на Фон дер Лайен, са две. “Не можем да очакваме кой знае какво. Това е протоколно посещение - кратко и бързо. Тя дойде от Полша, замина за Румъния. Но има политическо признание за България и тя го каза, че сме последователни поддръжници на Украйна във войната. Второто послание е, че България военно, че стои доста добре в рамките на Европейския съюз, след като 1/3 от оръжията за Украйна от началото на войната са от България. Освен това, тя заяви, че ще има инвестиции във военната промишленост на България, това ще доведе до нови работни места", каза журналистът в студиото на "България сутрин".

По думите на политолога проф. Анна Кръстева председателят на ЕК "разчертава нова политическа география" на Европейския съюз.

"Тук виждаме на 100% Урсула фон дер Лайен втория мандат. Първият ѝ мандат беше структуриран върху друга политика, включително "зеления преход". Сега във втория мандат е сигурността и отбранителната политика. Тази визита е част от нейната най-амбициозна програма за превъоръжаване на Европа за 800 млрд. долара до 2030 година. Има заявка да се възползваме от програмата "Safe", която има много ниски лихвени проценти, изключително дълъг срок - първоначално 10 години да не се плаща", коментира проф. Кръстева.

Спасова припомни, че при първия мандат на Урсула фон дер Лайен всичко се въртеше около COVID-кризата и ваксините. Журналистът е на мнение, че сега ситуацията е коренно различна.

“Във визитата ѝ трябваше да бъдат включени Унгария и Словакия, но не бяха. Те бяха изключени заради първи параграф на солидарност, на политическа подкрепа за Украйна. В Полша си позволи тези оценки за Путин, каза, че той е доста опасен и че няма промяна при него. И допълни, че ЕС трябва да бъде силен и обединен, за да може да преодолее заплахите", подчерта Спасова пред Bulgaria ON AIR.

Тя нарече проекта за 800-те милиарда "смел": "Ако се случи до 2030 година, Европа ще се превърне в много сериозна военна сила. Беше време това да се случи, след като доста дълго време разчиташе на НАТО. Съжалявам, че през 2025 години за въоръжаване и превъоръжаване, колкото и необходимо да е това, а не говорим за пари за образование и здраве".

Как Америка пазеше Европа

"Европа десетилетия наред считаше за даденост, че САЩ имат политически ангажимент към отбраната на Европа. Америка ни пазеше и това се считаше за очевидност. Европа не беше неподготвена за тази рязка промяна. Ние не сме във времето, където барутът решава войните, те се водят с дронове, ракети, кибератаки, изкуствен интелект. Това е много по-комплексно предизвикателство от това да изградиш един-два завода. Европа трябва да с ускорени темпове да наваксва това изоставяне, което е трупала десетилетия", добави политологът.

Нина Спасова е на мнение, че Европа се готви да се защитава, а не да воюва.

"Въпросът е сега, след като има два обявени завода, заедно с немския гигант "Райнметал", как България ще развие военната си индустрия. Съвременни войни са компютърни, трябва да се мисли за компютъризация. Само допреди няколко години ние бяхме в съветското въоръжение. Кадрите са огромен проблем във всяка сфера, отсега трябва да има набелязани професии и зони, за които трябва да се търсят хора", каза още журналистът.

Гледайте видео с целия разговор.