IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

ПСС: Условията в планините не са подходящи за туризъм

Времето е облачно, мъгливо, на места превалява слаб сняг

08.12.2025 | 09:45 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Условията в планините не са подходящи за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, мъгливо, в района на Стара планина превалява слаб сняг. Температурите варират от минус 5 до 0 градуса.

Съоръженията по курортите не работят, допълниха от ПСС. 

В планините ще бъде предимно облачно, но само на отделни места, главно в Централна и Източна Стара планина, ще превалява слабо, според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). След обяд над масивите в Южна България облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около 0.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

планина туризъм ПСС
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem