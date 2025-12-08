ПСС: Условията в планините не са подходящи за туризъм

Условията в планините не са подходящи за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, мъгливо, в района на Стара планина превалява слаб сняг. Температурите варират от минус 5 до 0 градуса.

Съоръженията по курортите не работят, допълниха от ПСС.

В планините ще бъде предимно облачно, но само на отделни места, главно в Централна и Източна Стара планина, ще превалява слабо, според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). След обяд над масивите в Южна България облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около 0.