Банско е най-предпочитан от студентите, от 129 до 229 лв. са пакетите

Банско и тази година остава най-предпочитано място за празника на студентите. Повече от 5000 студенти вече са избрали да отбележат 8-ми декември там.

Туроператорите отчитат по-висок интерес към курорта в сравнение с миналата година. Зорница Танева, управител на туроператорска фирма, казва, че увеличението на цените на пакетите е минимално. Две нощувки със закуски и празнична вечеря на 8-ми декември струват от 129 до 299 лева в зависимост от типа настаняване. Цената на празничната вечеря в зависимост от категорията на обекта започва от 40 лева и достига до 60-100 лева. Предлагат се къщи за гости и петзвездни хотели. Студентите предпочитат двудневните пакети и да има изпълнител в заведенията вместо само диджей, обяснява Зорница Танева.

Марин Бистрин от Съюза на туристическия бизнес казва, че тази година дългият уикенд е благоприятен за туризма, пише "Труд". Той е разделен на два дни - петък и събота и неделя и понеделник, за да може студентите да избират спрямо възможностите си, защото някои от тях не могат да отсъстват от лекции.

Екскурзии в чужбина, наемане на хижи или резервации в луксозните спа-хотели във Велинград, Сандански или по Черноморието са също сред предпочитаните за студентския празник.