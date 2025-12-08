Кризата с боклука в столичния район "Люлин" се превръща в бедствие СНИМКИ

Снимка: район "Люлин" 1 / 5 / 5

Кризата с боклука в столичния квартал "Люлин" се превръща в бедствие. По тази причина кметът на района Георги Тодоров ще проведе спешна среща на “Московска” 33 с кмета на София Васил Терзиев, заместник-кмета по екология Надежда Бобчева и началника на Инспектората Николай Неделков.

"Ситуацията в Люлин отдавна премина точката на “временно затруднение в почистването”. През последните дни положението се влошава до степен, която никой отговорен управленец не може да игнорира. Има контейнери, които повече от седмица не са обслужвани. На много места самите кофи не се виждат от купчините боклук. Улиците са блокирани, тротоарите - непроходими, паркоместата - погълнати от смет. Пожари от запалени отпадъци заплашват автомобили и хора. Граждани сигнализират, че усещат тежка смрад и намират умрели гризачи", алармират от общината.

“Люлин е най-големият район в България, над 200 000 жители, близо една пета от всички софиянци. Район, който генерира 80 тона отпадък дневно. Това е град в града. И когато подобен район остане без адекватно сметопочистване в продължение на месеци, това не е логистичен проблем. Това е удар по здравето и по достойнството на хората“, заяви кметът Георги Тодоров.

Той ще настоява да се изработи незабавен, реалистичен и гарантиран план за овладяване на кризата, да се осигури допълнителна техника, екипи и ресурс и да се състави и следва ясен график, който да сложи край на двумесечното “закърпване на положението”.

Резултатите от разговорите в Столична община ще бъдат обявени по-късно днес.