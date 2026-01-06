Зеленски си назначи бивша канадска министърка за икономически съветник

Президентът на Украйна Володизир Зеленски се стреми да укрепи тежко пострадалата от войната икономика, включително чрез проекти за партньорство със САЩ и други държави.

Той обяви вчера назначаването на бившия заместник министър-председател на Канада Кристия Фрийланд за съветник по икономическото развитие на Украйна, като я определи като експерт със „значителен опит в привличането на инвестиции и осъществяването на икономически трансформации“.

Фрийланд, която е от украински произход и е силен критик на руския президент Владимир Путин, е бивша журналистка и канадски депутат. Освен че е бивш заместник министър-председател на Канада, тя е заемала постовете министър на международната търговия, външен министър и министър на финансите и е участвала в договарянето на търговски споразумения както с Европа, така и със САЩ.

Завършилата Харвардския университет Фрийланд е била и специален представител на Канада за възстановяването на Украйна, както и канадски депутат.

Фрийланд обаче имаше разногласия с президента на САЩ Доналд Тръмп, което би могло да навреди на Украйна. По време на първия мандат на Тръмп Фрийланд изигра ключова роля в преговорите по Споразумението за търговия между САЩ, Мексико и Канада, но дразнеше сътрудниците на Тръмп с тактиките си.

По време на първата среща на Тръмп с канадския премиер Марк Карни в Овалния кабинет на Белия дом миналата година американският лидер припомни неприязънта си към Фрийланд. „Тя беше ужасна, наистина - ужасен човек“, каза тогава Тръмп. Когато Фрийланд напусна кабинета на бившия премиер на Канада Джъстин Трюдо, Тръмп написа в социалните мрежи, че „поведението ѝ беше напълно токсично“.

Опозиционен депутат в Канада сега възрази, че Фрийланд не може едновременно да бъде член на парламента на страната и да работи като съветник на чуждо правителство. /БТА