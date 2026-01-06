IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Близо 200 американски военни са участвали в операцията в Каракас

Това заяви Пийт Хегсет

06.01.2026 | 07:30 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Близо 200 американски военни са участвали в операцията в Каракас по залавяне на президента на Венецуела Николас Мадуро и неговата съпруга, заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет, предаде Франс прес.

Операцията, която е много критикувана в международната общност, беше извършена за няколко часа посред нощ в Каракас.

"Близо 200 от нашите велики американци отидоха в центъра на Каракас. Нито един от тях не изгуби живота си“, заяви Хегсет.

Тридесет и двама кубински охранители на Мадуро са били убити по време на операцията, заяви на свой ред Куба, която е съюзник на Каракас, пише БТА. 

