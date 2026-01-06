IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хиляди в Каракас поискаха свобода за Мадуро

Протестът се проведе паралелно с церемонията по встъпване в длъжност на Делси Родригес

06.01.2026 | 07:45 ч. 4
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Хиляди поддръжници на сваления венецуелски президент Николас Мадуро протестираха във венецуелската столица Каракас и настояха за неговото освобождаване, предаде Франс прес.

Протестът се проведе паралелно с церемонията по встъпване в длъжност на временната президентка на Венецуела Делси Родригес.

Мадуро беше заловен заедно със съпругата си по време на американска операция в събота в Каракас и отведен в САЩ, където е съден по обвинения за наркотероризъм, по които той пледира вчера невинен.

Демонстрантите в Каракас скандираха „Мадуро, дръж се! Венецуела те подкрепя!“. Те носеха плакати, на които се четеше: „Тръмп-Марко Ребио, проклети убийци и похитители. Къде е действително истинското правосъдие в САЩ“.

Някои от протестиращите размахваха и играчки с лика на Мадуро и на съпругата му Силия Флорес.

Към протестиращите се присъедини и Николас Мадуро Герера, известен като Николасито, който  е син на Мадуро. Той заяви, че е имал „непряка комуникация с Мадуро“, без да навлиза в подробности. „Там, в САЩ, ние имаме един добър екип, който ни подкрепя и ще ни помогне да защитим достойнството си“, заяви Николасито, който беше аплодиран от множеството. /БТА

