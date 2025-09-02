IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 50

Кметът Терзиев разпореди проверка в "Столичен електротранспорт"

Най-важното е, че няма пострадали граждани, заяви столичният кмет

02.09.2025 | 10:58 ч. Обновена: 02.09.2025 | 13:26 ч. 8
Димитър Кьосемарлиев

Димитър Кьосемарлиев

Столичният кмет Васил Терзиев разпореди проверка в "Столичен електротранспорт" заради случая с трамвая и разрушения подлез при Румънското посолство.

"Случаят от тази сутрин, когато трамвай дерайлира пред жилищен блок и удари няколко автомобила, е тревожен и разбираемо събуди много въпроси сред хората. Най-важното е, че няма пострадали граждани", написа в профила си във Facebook столичният кмет Васил Терзиев.

Според него екипите за аварийни дейности на Столичната община са реагирали незабавно и са били на място, за да окажат помощ и да обезопасят района. 

"Веднага разпоредих проверка на "Столичен електротранспорт" и изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения.

Свързани статии

Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата.

Ще изискам и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност", категоричен е кметът.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Васил Терзиев проверки София трамвай
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem