Кметът Терзиев разпореди проверка в "Столичен електротранспорт"

Столичният кмет Васил Терзиев разпореди проверка в "Столичен електротранспорт" заради случая с трамвая и разрушения подлез при Румънското посолство.

"Случаят от тази сутрин, когато трамвай дерайлира пред жилищен блок и удари няколко автомобила, е тревожен и разбираемо събуди много въпроси сред хората. Най-важното е, че няма пострадали граждани", написа в профила си във Facebook столичният кмет Васил Терзиев.

Според него екипите за аварийни дейности на Столичната община са реагирали незабавно и са били на място, за да окажат помощ и да обезопасят района.

"Веднага разпоредих проверка на "Столичен електротранспорт" и изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения.

Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата.

Ще изискам и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност", категоричен е кметът.