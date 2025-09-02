Ново 20: Дерайлиралият трамвай не е бил обезопасен докрай, потеглил сам

“Сутринта получихме сигнал, че има дерайлировка, дойдохме на място и установихме, че трамваят не беше обезопасен докрай от ватмана и е потеглил. Това означава, че ватманът недокрай е извършил действия - дръпнал е спирачка, затворил е вратите. Не мога да кажа в момента къде точно е пропускът, текат проверки”, заяви по време на брифинг Александър Дашев, началник сервиз в трамвайно депо “Искър“.

Дашев подчерта, че не е редно ватманът да влиза и да си купува кафе, но практиката е често срещана.

“Ще вземем съответните мерки. Ще се съберем на дисциплинарна комисия, ще решим вътрешния ред и съответно ватманът ще бъде санкциониран. Той е с 20 години стаж, не е имал сериозни провинения или подобни случаи“, обясни Дашев.

“Видяхме, че трамваят беше с включена посока, но всички останали действия бяха спазени, т.е. все едно да не си дръпнете ръчната на автомобила. Това категорично не може да е причинило инцидентът. На собствен ход, дори при тези обстоятелства, не може трамваят сам да потегли“, допълни Дашев и е категоричен, че не може трамваят да тръгне сам.

Дашев каза и, че на 29 август трамваят е минал техническо обслужване и е бил изряден.

След инцидента щетите са за над 50 хиляди лева. “Ще направим всичко възможно двете мотриси да бъдат възстановени“, допълни още той.

“Ако е бил отворен прозорецът, хипотетично може да се стигне до спирачката”, коментира още Дашев и добави, че записите от камерите ще бъдат предадени на полицията.

"Камерите са в салона на трамвайната мотриса и във ватманската кабина. Има и т. нар. “дивиар-и”, които колегите още сутринта ги свалиха и са предадени на органите на реда", каза още Александър Дашев.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 26 / 26