Белгия ще признае Палестина на Общото събрание на ООН

Белгия ще признае палестинска държава на сесията на Общото събрание на ООН, което ще започне на 9 септември, според външния министър и вицепремиер на Белгия Максим Прево.

“Палестина ще бъде призната от Белгия по време на сесията на ООН! И на израелското правителство се налагат твърди санкции“, обяви Прево в публикация в X.

Първият дипломат на Белгия разкри, че правителството ще приложи 12 санкции срещу Израел на национално ниво след това, което се развива като „хуманитарна трагедия в Палестина“ и в отговор на насилието, извършено от Израел в нарушение на международното право.

“Белгия трябваше да вземе силни решения, за да увеличи натиска върху израелското правителство. Не става въпрос за санкциониране на израелския народ, а за гарантиране, че тяхното правителство спазва международното и хуманитарно право и предприема действия, за да се опита да промени ситуацията на място”, добави Прево.

Санкциите ще включват забрана за внос на продукти от селищата, преглед на политиките за обществени поръчки с израелски компании и ограничения върху консулската помощ на белгийски граждани, пребиваващи в незаконните селища. Те ще включват и потенциални съдебни преследвания, забрани за прелитане и транзит, определянето на двама екстремистки израелски министри, лидери на Хамас и няколко насилствени заселници като “персона нон грата“ в Белгия, съобщава Euronews.

Въпреки че Прево не назова двамата израелски министри, той вероятно има предвид крайнодесния израелски министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир и министъра на финансите Бецалел Смотрич, които са се сблъскали с подобни действия, предприети срещу тях от други страни от ЕС, като например Нидерландия.

Прево също така обяви, че Белгия ще подкрепи мерки на ниво ЕС за спиране на сътрудничеството с Израел, включително спирането на споразумението за асоцииране на блока с Израел, както и на изследователски програми и техническо сътрудничество.

“Белгия ще признае Палестина по време на съвместната инициатива на Франция и Саудитска Арабия. Силен политически и дипломатически жест за запазване на шансовете за решение с две държави“, каза още Прево. Той добави, че Брюксел ще участва в инициативата, за да „отбележи осъждането на експанзионистичните амбиции на Израел с неговите програми за заселване и военни окупации“.

Белгийският външен министър подчерта, че мерките са предназначени да държат израелското правителство, водено от премиера Бенямин Нетаняху, отговорно за действията му на фона на изтощителната му 22-месечна офанзива срещу Газа.

Мерките не са изоставяне или насоченост към еврейския народ, тъй като той отбеляза, че правителството ще предприеме активно мерки срещу прославянето на Хамас и ще потисне антисемитизма.

Мерките ще бъдат въведени с кралски указ, след като бъде освободен последният заложник, държан в плен на Хамас в Газа, и след като групировката вече не играе никаква роля в управлението на Палестина.