Напук на конспирациите: Тръмп ще направи “голямо съобщение” в Овалния кабинет

Очаква се президентът на САЩ Доналд Тръмп да направи съобщение в Белия дом във вторник следобед. Това са първите му публични изказвания точно от седмица. Последното открито заседание в Белия дом продължи над 3 часа и 17 минути с пресконференция в Овалния кабинет.

Последните дни медиите и социалните мрежи разпространиха куп конспиративни теории от това, че Тръмп е тежко болен, прекарал е инсулт или дори, че вече е покойник, въпреки че беше видян да играе голф през уикенда на Деня на труда.

Въпреки че съдържанието на “вълнуващото съобщение“ не е разкрито, прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит казва, че то по някакъв начин ще бъде свързано с Министерството на отбраната. Тръмп от седмици заплашва, че може да използва Националната гвардия за борба с престъпността в либералните градове на САЩ – както направи във Вашингтон. Той посочи, че следващата цел може да бъде обзетият от престъпност Чикаго.

Не е ясно кой, ако изобщо има такъв, ще се присъедини към Тръмп за съобщението в Овалния кабинет.

В петък хаштагът “#whereistrump“ стана популярен в социалните медии на фона на конспирации, че е болен или починал. Това се случи, след като репортери отбелязаха как президентът не е бил виждан публично в продължение на дни след дългото заседание на кабинета миналия вторник.

Спекулациите за здравето на Тръмп бяха подсилени само от конспиративния теоретик Алекс Джоунс, който поиска от хората да се молят за него на фона на “здравната криза“ – въпреки че не предостави доказателства за заболяване.

В Truth Social Тръмп разсея слуховете, като заяви в неделя, че “никога не се е чувствал по-добре в живота си“. Той отговори на публикация на популярната про-MAGA личност, DC Draino, който остро критикува конспирациите и посочи склонността на бившия президент Джо Байдън да не се появява публично в продължение на няколко дни.

Първоначално Тръмп трябваше да отиде в голф клуба си в Бедминстър, Ню Джърси, през уикенда на Деня на труда. Вместо това той остана във Вашингтон за празничния уикенд и отиде в клуба си в Стърлинг, Вирджиния.

Неоснователните слухове за здравето на Тръмп се разпространиха бързо, след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред USA Today, че е готов да замести Тръмп, ако “се случи ужасна трагедия“, което е основната цел на всеки вицепрезидент.

В събота сутринта 79-годишният Тръмп беше забелязан да отива на голф с 18-годишната си внучка Кай. По-малкият ѝ брат Спенсър, на 13 години, също беше видян с дядо им за един ден на игрището в Северна Вирджиния.

Стигна се до там, че политическият консултант Фред Уелман обвини Белия дом, че е подвел обществеността със снимка от голф преди седмица, предназначена да опровергае слуховете за здравето му, наричайки я “безумна“.

Свързани статии Дива конспирация в интернет обяви Доналд Тръмп за мъртъв

Последното публично събитие на президента беше миналия вторник. На следващия ден Тръмп проведе закрита пресконференция със зет си Джаред Кушнер, бившия британски премиер Тони Блеър и израелския служител Рон Дермър, за да обсъдят следвоенен план за Газа. В петък неговият пресекретарски екип заяви, че Тръмп е имал политически срещи и интервю за медиите преди празничния уикенд.

Средният син на Тръмп, Ерик, отговори на твърденията, че баща му е починал, като публикува съобщение в социалната мрежа X, в което пише: “Радикалната левица е толкова болна и извратена.“

Засилените спекулации за здравето на 79-годишния президент се появиха, след като Каролайн Ливит разкри през юли, че той има “хронична венозна недостатъчност“. Лекарят на Тръмп написа в бележка за диагнозата, че тя е „доброкачествена и често срещана“, но това ясно не е достатъчно за публиката и конспирациите са в пълна сила…