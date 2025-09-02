IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

Протест срещу кариерата в "Кремиковци": Граждани блокираха "Ботевградско шосе"

Демонстрацията се противопоставя открития добив, замърсяване на околната среда и унищожаване на природните дадености в района

02.09.2025 | 19:45 ч. Обновена: 02.09.2025 | 20:32 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жители на с. Локорско и район "Кремиковци" блокираха движението на бул "Ботевградско шосе" в София в знак на протест срещу намерение за изграждане на кариера за добив и преработка на строителни материали на територията на район “Кремиковци”. 

Протестът е срещу открития добив, замърсяване на околната среда и унищожаване на природните дадености в района. Жителите заявяват, че държат на здравето и спокойния живот на хората и техните деца. 

Сборният пункт на протестиращите е бил в с. Локорско, след което е тръгнало автошествие към бул. „Ботевградско шосе“, където протестиращите блокираха движението, пише БТА.  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кремиковци ботевградско шосе протест кариера
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem