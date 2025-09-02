Владислав Панев: Голямата причина за инфлацията са бюджетните дефицити

Според политика Владислав Панев, внесеният вот на недоверие на тема "завладяната държава" няма реални шансове да свали правителството.

"Очевидно на тази тема се дава гласност, но е хубаво да бъде акцентирано върху нея и от парламентарната трибуна. Иначе на всеки му е пределно ясно, че този вот няма да мине", заяви Панев в студиото на "Денят ON AIR".

Панев е категоричен, че опозицията в България няма как да бъде единна – от едната страна стоят проевропейските партии като ПП–ДБ, а от другата – проруските сили, сред които "Възраждане".

Той очаква възможно припокриване на гласовете по вотовете на недоверие, но не и трайно сътрудничество между тях.

"За мен голямата причина за инфлацията са бюджетните дефицити, които не само в България се правят. Полша имаше новина за близо 7% дефицит за тази година, ще трябва да бъде намален на 6,5% следващата. Търговските войни, които започнаха при Доналд Тръмп и затварянето на икономиките като цяло. Това води също до инфлация и до забавяне на потенциалния икономически растеж, което трябва да бъде отчитано и от България, включително при Бюджет 2026", коментира Панев за Bulgaria ON AIR.

Той предупреди, че България вече използва "счетоводни трикове", за да прикрива реалния размер на дефицита, който всъщност е значително по-висок.

"Тези механизми, капиталовите разходи да се случват през увеличение на капитала на Банката за развитие и на Българския енергиен холдинг, така че да не засягат бюджетния дефицит – това са счетоводни трикове, които се правят последните години, всяка година, за да се удържа дефицитът до 3%. Ако тези капиталови разходи бяха направени през бюджета, както е нормално да стане, то още тази година бюджетът трябваше да бъде на 6% дефицит", отбеляза Панев.

По темата за ББР Панев припомни, че таванът на кредитите от 5 милиона лева е въведен заради предишни злоупотреби с огромни заеми за свързани фирми. Въпреки това според него този лимит вече е остарял и трябва да се увеличи до 7-8 милиона, тъй като инфлацията е обезценила парите.

Той вижда смисъл ББР да насърчава износа и иновациите, но настоява, че банката може да бъде приватизирана, за да се намали рискът от политически злоупотреби. Панев не изключва възможността милиарди, насочени към капитализация на държавни дружества и общини, да бъдат източени чрез комисионни.

