Владислав Панев: Голямата причина за инфлацията са бюджетните дефицити

По думите му вотът на недоверие няма да мине

02.09.2025 | 23:08 ч. Обновена: 02.09.2025 | 23:34 ч. 5
Според политика Владислав Панев, внесеният вот на недоверие на тема "завладяната държава" няма реални шансове да свали правителството.

"Очевидно на тази тема се дава гласност, но е хубаво да бъде акцентирано върху нея и от парламентарната трибуна. Иначе на всеки му е пределно ясно, че този вот няма да мине", заяви Панев в студиото на "Денят ON AIR".

Панев е категоричен, че опозицията в България няма как да бъде единна – от едната страна стоят проевропейските партии като ПП–ДБ, а от другата – проруските сили, сред които "Възраждане".

Той очаква възможно припокриване на гласовете по вотовете на недоверие, но не и трайно сътрудничество между тях.

"За мен голямата причина за инфлацията са бюджетните дефицити, които не само в България се правят. Полша имаше новина за близо 7% дефицит за тази година, ще трябва да бъде намален на 6,5% следващата. Търговските войни, които започнаха при Доналд Тръмп и затварянето на икономиките като цяло. Това води също до инфлация и до забавяне на потенциалния икономически растеж, което трябва да бъде отчитано и от България, включително при Бюджет 2026", коментира Панев за Bulgaria ON AIR.

Той предупреди, че България вече използва "счетоводни трикове", за да прикрива реалния размер на дефицита, който всъщност е значително по-висок.

"Тези механизми, капиталовите разходи да се случват през увеличение на капитала на Банката за развитие и на Българския енергиен холдинг, така че да не засягат бюджетния дефицит – това са счетоводни трикове, които се правят последните години, всяка година, за да се удържа дефицитът до 3%. Ако тези капиталови разходи бяха направени през бюджета, както е нормално да стане, то още тази година бюджетът трябваше да бъде на 6% дефицит", отбеляза Панев.

По темата за ББР Панев припомни, че таванът на кредитите от 5 милиона лева е въведен заради предишни злоупотреби с огромни заеми за свързани фирми. Въпреки това според него този лимит вече е остарял и трябва да се увеличи до 7-8 милиона, тъй като инфлацията е обезценила парите.

Той вижда смисъл ББР да насърчава износа и иновациите, но настоява, че банката може да бъде приватизирана, за да се намали рискът от политически злоупотреби. Панев не изключва възможността милиарди, насочени към капитализация на държавни дружества и общини, да бъдат източени чрез комисионни.

Гледайте целия разговор във видеото.

