IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 86

Моторист загина в катастрофа в Казанлък

04.09.2025 | 18:07 ч. Обновена: 04.09.2025 | 18:20 ч. 2
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Моторист загина при инцидент в Казанлък, предаде БГНЕС. В 15:37 часа днес е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие на бул. „23-ти пехотен шипченски полк“ в града. 

По първоначална информация са се ударили мотор и лек автомобил, управляван от 24-годишна жена. 

Загинал е мотоциклетистът, към момента самоличността му не е установена. 

Жената е тествана за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. На място има полицейски екип, който регулира движението.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа загинал казанлък
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem