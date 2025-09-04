Моторист загина в катастрофа в Казанлък

Моторист загина при инцидент в Казанлък, предаде БГНЕС. В 15:37 часа днес е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие на бул. „23-ти пехотен шипченски полк“ в града.

По първоначална информация са се ударили мотор и лек автомобил, управляван от 24-годишна жена.

Загинал е мотоциклетистът, към момента самоличността му не е установена.

Жената е тествана за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. На място има полицейски екип, който регулира движението.