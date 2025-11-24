Тръмп за мирните преговори: Нещо добро може би се случва

Американският президент Доналд Тръмп направи кратък коментар в социалната мрежа Truth social по повод предстоящите мирни преговори между Русия и Украйна. 47-ят президент на САЩ съобщи, че “се случва нещо добро”. Това е ясен намек, че “се постига голям напредък”.

"Наистина ли е възможно да се постига голям напредък в мирните преговори между Русия и Украйна??? Не вярвайте, докато не го видите, но нещо добро може би се случва. Бог да благослови Америка", пише Тръмп в социалната мрежа.

Изказването му идва в ключов момент, когато Украйна и САЩ се приближават към споразумение за мирен план, след като премахнаха някои от изискванията на Кремъл в по-ранен проект на предложение, за които Киев настояваше, че са неподлежащи на договаряне "червени линии“.

Предпоставките за преговори от страна на Киев са официалното признаване на окупираните територии, ограничаването на отбранителните сили и ограниченията върху бъдещите съюзи на Украйна, заяви председателят на парламента в понеделник.

Позициите отдавна са заявени от Украйна, но противоречат на предложенията в спорния 28-точков план, който изтече миналата седмица, предизвиквайки възмущение сред европейските лидери.

Говорейки на срещата на върха "Кримска платформа“ в Швеция, председателят Руслан Стефанчук също заяви, че членството в ЕС и НАТО трябва да бъде елемент от гаранциите за сигурност на Украйна и всеки мирен план.

Украинският президент Володимир Зеленски приветства "важни стъпки“ след срещата на върха със САЩ в Женева, но каза, че е необходимо повече, за да се сложи край на почти четиригодишната война след руската инвазия.

"В стъпките, които координирахме със страната на САЩ, успяхме да запазим изключително чувствителни точки“, каза Зеленски на виртуална конференция в Швеция, но добави, че "за да се постигне истински мир, е необходимо повече“.

Преговарящите екипи от САЩ и Украйна изготвиха "актуализирана и усъвършенствана мирна рамка“ в Швейцария, като в съвместно изявление се казва, че срещата е била "изключително продуктивна“.

Положителните отзиви за срещата последваха яростното обвинение на Тръмп, че украинските лидери не показват "нулева благодарност“ за усилията му за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

В понеделник европейските представители приветстваха това, което те определиха като стъпки в правилната посока на преговорите в Женева по мирните предложения на САЩ, разглеждани като силно облагодетелстващи Русия, но предложиха малко подробности и предупредиха, че дискусиите все още имат дълъг път.

"Преговорите бяха стъпка напред, но все още има важни въпроси, които предстои да бъдат решени“, написа финландският президент Александър Стуб в социалната платформа X за срещата в Швейцария в неделя.

Изненадващата поява на мирния план съвпадна с мрачен период за Зеленски, като войната беше по-малко от три месеца преди четвъртата ѝ годишнина.

Страната е подложена на силен натиск на фронтовата линия срещу по-голямата руска армия, не й достигат пари, а Зеленски се опитва да обезвреди голям корупционен скандал, който опетни правителството му.

Женевската среща даде известна надежда на Киев. "Дипломацията беше съживена и това е добре. Много добре“, каза Зеленски късно в неделя.

Не беше ясно дали преговорите ще продължат и днес. Важно е да се отбележи, че Кремъл все още не е изразил мнението си за последните развития.