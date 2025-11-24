Назарян: България приветства усилията за траен мир в Украйна

“България приветства всички усилия, насочени към осигуряване на трайно мирно решение за Украйна”, заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян пред председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук. Двамата разговаряха по време на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм.

Председателят на НС отбеляза, че активният ангажимент на администрацията на президента Тръмп за прекратяване на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна е от решаващо значение в това отношение. Назарян добави, че тази незаконна агресия трябва да завърши с всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право.

“Никакви решения относно суверенитета на Украйна не трябва да се вземат без Украйна. Никакви решения относно европейската сигурност не трябва да се вземат без ЕС. Мирното споразумение трябва да бъде придружено от стабилни и надеждни гаранции за сигурността на Украйна, които допринасят за възпиране на бъдеща руска заплаха, като същевременно се вземат предвид интересите както на Украйна, така и на Европа, тъй като те са най-пряко засегнати от войната”, отбеляза председателят на българския парламент.

“България подкрепя европейската интеграция на Украйна въз основа на водещия принцип на собствените заслуги като най-ефективна гаранция за стабилността, сигурността и просперитета на целия регион”, заяви Назарян.

Председателят на парламента посочи, че 19-ият пакет от санкции на ЕС срещу Русия демонстрира способността на ЕС за значително интензифициране на усилията за натиск върху Москва. “Нашето послание е ясно – агресията има цена и тя ще продължи да нараства, докато Русия не прекрати военните действия в Украйна”, допълни Назарян.

Руслан Стефанчук благодари за последователната подкрепа на България и българския народ. Той подчерта, че в бъдеще съвместните усилия могат да се разширят и да обхванат дългосрочното възстановяване и реконструкция на Украйна, включително развитие на инфраструктурата и икономическо възстановяване.