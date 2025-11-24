Руско въздушно-десантно подразделение, действащо в посока Запорожие, е претърпяло срив в дисциплината поради широко разпространената злоупотреба с алкохол, което води до смъртни случаи и представлява риск за своите събратя войници, според публикация в Telegram, публикувана от украинското партизанско движение Атеш.

Според Атеш, 108-ми десантно-щурмов полк на руските въоръжени сили е навлязъл в това, което той описва като "критично състояние", като консумацията на алкохол сред личния му състав става едновременно системна и нормализирана. Групата съобщи, че проблемът се е засилил с настъпването на по-студеното време.

"С наближаването на зимата ежедневната нужда от алкохол е превърнала подразделението във формирование, неспособно да изпълнява бойни задължения", заяви Атеш. "Така наречените "100 грама" са се превърнали в литри, а полкът се е превърнал в център по алкохолизъм."

Партизанското движение твърди, че новоразпределените войници са загинали не в бой, а от алкохолно отравяне, по-специално от консумация на сурогатен или нискокачествен алкохол.

Атеш твърди, че руските командири умишлено игнорират проблема, описвайки в публикацията си, че "пияните войници са удобен ресурс – те не задават въпроси и ще щурмуват позициите "загряти".

Тази толерантност към злоупотребата с алкохол обаче допринася за оперативни рискове и напрежение в редиците.

Атеш цитира множество инциденти, при които пияни войници са застрашавали другарите си, като са вдигали шум на фронтовите позиции, използвали са фенерчета, заспивали са по време на караул, забравяли са оръжията си и дори са откривали огън по други руски войници.

По-рано пленен руски войник е казал на украинските сили, че е подписал военния си договор, докато е бил "препил" с водка. Според Euromaidan Press, Михаил Красначоков, 41-годишен шофьор на трактор от Алтайския край на Русия, е признал, че се е записал в нетрезво състояние и по-късно е служил в поделение, което е описал като пълно с "алкохолици и един наркоман".