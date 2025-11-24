Внукът, убит от дядо си в Поповица, не работел, дрогирал се и заложил семейния дом

Стана ясен мотивът зад двойното убийство в село Поповица. 23-годишният внук Петко Минев е имал тежка хазартна зависимост и е заложил къщата на дядо си, който по-късно стрелял по него четири пъти. Това разказа по време на брифинг заместник-окръжният прокурор и наблюдаващ прокурор по делото Ангел Ангелов.

Освен че четири пъти стрелял по внука си, бившият военен убил съпругата си с един куршум в гърдите, а след това себе си - с куршум в шията.

23-годишният внук нищо не работел, използвал наркотици и играел хазарт. Капката преляла, когато в петък пристигнал частен съдебен изпълнител в пловдивското село Поповица, за да уведоми 82-годишния бивш военен, че внукът му е заложил къщата и върху нея е наложена възбрана.

Имотът бил приписан на 23-годишния Петко. След като научил, дядото решил да приключи с въпроса. Грабнал пушката и се качил на втория етаж, където внукът за пореден път слушал силна музика, пиел и се дрогирал. Последвал скандал и дядото натиснал спусъка. След това застрелял възрастната си съпруга Светла, която била на легло, а накрая теглил куршума и на себе си. Труповете са открити в събота.

Сигналът на тел. 112 постъпил към 08.30 часа в събота. Обадила се дъщерята на военния, която казала, че нещо се случва в къщата в Поповица.

За секунди пристигнали полицейски екипи. При влизането се натъкнали на трупа на военния на дивана във всекидневната, в седнало положение, и на лежащо болната Светла.

Свързани статии Бивш военен застреля съпругата и внука си и се самоуби

На втория етаж бил открит и трупа на младежа, с четири дупки от куршуми.

Убитият внук живял с дядо си и баба си от около месец и половина. Няма сигнали в полицията за скандали, но има данни, че е имало напрежение относно намеренията на момчето да продаде прехвърлена му къща.

Относно версията, че момчето употребявали наркотици, наблюдаващият прокурор посочи, че са взети кръвни проби от труповете, като към момента няма категорични доказателства 23-годишният Петко да е наркозависим.

В селото са потресени от трагедията и хората избягват да говорят. Но някои от тях споделят, че 23-годишният Петко вземал дрога дори от осъдения Петър Пеев за смъртта на баща му. На 12 юни 2022 година бащата на Петко - Йордан Минков и синът му пили алкохол с приятели. Тръгнали да се прибират и в района на гарата засекли Пеев, който също бил в нетрезво състояние. Избухнал скандал, Йордан бил ударен, паднал на земята и два дни по-късно издъхнал.

След смъртта семейството се разпаднало. Дотогава всички живеели задружно. Бабата и дядото напуснали Поповица и отишли в Банско, където прекарали 3 години. През това време съпругата на покойния им син Мария ремонтирала къщата. Когато свекърът и свекървата се върнали, я прогонили с двете ѝ деца - Петко и по-малката му сестра.

"Бял ден не видя Мария с този свой свекър. Все беше недоволен от нея", разказа пред "24 часа" съседка на семейството. Жената се премества с двете си деца при родителите си в съседното село Селци. Преди месец обаче Петко се върнал в Поповица при баба си и дядо си и се нанесъл да живее на втория етаж.

"Мира не видяха от него. Непрекъснато оргии, пиене, силна музика", разказват запознати. И в Поповица, и в Селци са категорични, че младият мъж бил много проблемен.