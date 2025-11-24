Според доклад, завършилият Харвард пратеник на Владимир Путин Кирил Дмитриев е изготвил мирен план за Украйна, който е "буквално руски идеи, написани на машина“, преди да изтече подробности за сделката, предизвикала гняв в Киев.

Московският бизнесмен Дмитриев, наричан "Шепотът на Тръмп“ на Путин, очевидно е бил разкрит като източник на "таен“ 28-точков план с Америка за прекратяване на инвазията в Украйна, който беше остро критикуван от международната общност.

Стив Уиткоф, специалният пратеник на самия Доналд Тръмп, допусна очевидна грешка миналата седмица, като написа в Twitter в отговор на репортаж на журналист от Axios за плана: "Сигурно е получил това от К“.

Бързо започна да се спекулира, че въпросният "К“ е не друг, а 50-годишният Дмитриев, когото експерти обвиняват в изтичане на проектоплана за нормализиране на изнудителските искания на Русия.

"Те правят това нещо, нещо като оформяща операция, за да установят този резултат в съзнанието на западната общественост и медиите, така че всички останали да трябва да се борят срещу него", на мнение е Киър Джайлс, автор на "Наръчник за руска информационна война“.

Сделката първоначално настояваше Украйна да се откаже от огромни територии, както и от твърд таван на размера на армията на страната, но оттогава беше върната на чертожната дъска след интензивна международна реакция.

САЩ бяха обвинени, че не се борят от името на Украйна, като източник, близък до администрацията, заяви пред Telegraph: "Това не са били преговори. Това буквално са руските идеи, написани на машина“.

В доклада се казва, че планът изглежда е бил изготвен между Дмитриев и Уитков, като Украйна и някои части от администрацията на Тръмп са били държани в неведение.

През уикенда администрацията на Тръмп беше принудена да отрече твърденията, че планът първоначално е бил написан на руски, преди да бъде набързо преведен на английски.

Меган Мобс, дъщеря на генерал-лейтенант Кийт Келог, специален пратеник на САЩ за Украйна, който обяви миналата седмица, че ще напусне поста си, твърди, че изтеклият план съдържа множество грешки в транслитерацията, както и политически речник и фрази, често използвани в Русия.

Това изглежда е подкрепено от вътрешни хора, които допълват, че Марко Рубио, държавният секретар на САЩ, е бил помолен да предаде документа на Сената, като същевременно ги е информирал, че това "не е план на администрацията“ и е "по същество списъкът с желания на руснаците“.

"Мисията на Марко беше да го продаде на Сената. В това е силата. Той по същество "се изкашля" с факта, че това е руска сделка и че не са договорили нищо", споделя източник пред Telegraph

"Мирното предложение е изготвено от САЩ. То се предлага като силна рамка за текущи преговори", написа в Х Марко Рубио и добавя, че то се основава на принос от руската страна, но "се основава и на предишен и текущ принос от Украйна".

Кой е Кирил Дмитриев?

Дмитриев, бивш инвестиционен банкер на Goldman Sachs, беше санкциониран от САЩ през 2022 г. след началото на руската инвазия, поради позицията си на главен изпълнителен директор на многомилиардния Руски фонд за директни инвестиции (RDIF), мощен суверенен фонд.

Роден в Киев през 1975 г. по време на Съветския съюз, той е изпратен в Ню Хемпшир да живее с приемно семейство на 14-годишна възраст като един от първите студенти по обмен, отишли ​​в САЩ.

По-късно е изпратен да живее при семейни приятели в Калифорния, където се записва в колеж, преди да се прехвърли в престижния университет Станфорд, за да учи икономика.

По-късно се мести в Харвардското бизнес училище, за да завърши магистърската си степен по бизнес администрация. След това Дмитриев започва работа в редица големи фирми, включително водещия консултантски гигант McKinsey & Company и General Electric, преди да бъде назначен за главен изпълнителен директор на RDIF.

Дмитриев отрече изтичането на черновата, като написа в X: "Някои фалшиви статии твърдяха, че Русия е изтекла американския план на Axios. Барак Равид може да потвърди, че Русия не е пускала плана или подробности от него“.

Но експертите казват, че изтичането на доклада е било умишлено и е имало за цел да нормализира исканията на Русия.

"Не трябва да изключваме факта, че Съединените щати са били изненадани от това, както всички останали. Някои фракции в американската администрация са били изненадани от това", споделя британецът Киър Джайлс.

И изглежда, че това изненадване е проработило, като съюзниците на Украйна снощи направиха големи отстъпки на Кремъл в отчаян опит да сложат край на тригодишния конфликт.

С напредъка на мирните преговори в Швейцария, Великобритания и други държави се съгласиха да приветстват Русия отново в групата Г-8 от големи световни икономики.

Русия беше изключена от международния политически форум след анексирането на Крим през 2014 г., но САЩ настояваха за завръщането ѝ.

Принципното споразумение беше постигнато в Женева, където американски, украински и европейски представители обсъждат мирни планове, предложени от воюващите партньори и техните поддръжници.

В това, което се счита за победа за Украйна, предложеното от Русия ограничение на числеността на въоръжените ѝ сили беше премахнато от 600 хиляди на 800 хиляди души.

Въпреки че премахването на ограничението на числеността на въоръжените сили на Украйна представлява пробив, други точки са по-спорни.

Владимир Путин е категоричен, че Украйна трябва да предаде останалата територия, която държи в източните провинции. Това е заявена червена линия за страната и нейните съюзници, включително Великобритания.

Украйна също така иска да запази политическия си суверенитет, със свободата да кандидатства за членство в НАТО и Европейския съюз, вместо да бъде принуждавана към изолация от Кремъл.

Снощи Рубио заяви, че разговорите, проведени между американската и украинската страна, са били "вероятно най-добрата среща и ден, които сме имали досега в целия този процес“.

"Чувствам се много оптимистично настроен, можем да постигнем нещо тук.“ Все още има работа за вършене, но днес сме много по-напред, отколкото бяхме, когато започнахме тази сутрин, и със сигурност, отколкото бяхме преди седмица", добави Рубио, който ръководи преговорния екип на САЩ.

"Вече има разбиране, че американските предложения може да вземат предвид редица елементи, основани на украинската визия", заяви с оптимизъм Зеленски и отправи благодарност към САЩ за предоставянето на оръжия и разузнавателна информация.

Счита се за вероятно повторното присъединяване на Русия към Г-8 да бъде обвързано с изпълнението на ангажиментите на Кремъл в други области, включително компенсиране на Украйна и спазване на прекратяване на огъня.