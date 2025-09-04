Диагнозата на д-р Гълъбова: Семейството като институция вече го няма

Младежи нападнаха директора на полицията в Русе и го пратиха в болница в тежко състояние. Обществото се сблъсква с въпроси за насилието сред младите и причините за подобни агресивни прояви.

"Това е ужасно. Това е кошмарно. И ние трябва най-после да си дадем ясна сметка, но, за съжаление, винаги става през инциденти, че нашето общество е тежко болно. Много тежко е болно. И прогнозата за това заболяване никак не е добра. Виждаме, че то може да доведе пряко до смърт. Имахме няколко подобни случая в съвсем близките седмици. А това може да доведе и до социална смърт на цялото общество. Нашето общество като социална структура загива", коментира директорът на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" д-р Цветеслава Гълъбова пред Bulgaria ON AIR.

Според нея младите хора често растат в семейства, които не изпълняват своята възпитателна роля, уважението към институциите са в упадък.

"Ами, страшното е, че тези деца и младежи са отгледани в някакви семейства. Казвам „някакви семейства“ в кавички, защото семейството като институция се разпадна. То не е в процес на разпад, то вече се е разпаднало. И сега ние ще берем изключително горчиви плодове, защото тези деца и младежи така са възпитани. Знам, че някой веднага ще възрази: „Никой не учи децата си да бият“. Може би директно не, но индиректно – да", каза още д-р Гълъбова.

Последствията от тази среда са видими – агресията, употребата на наркотици и насилието стават част от ежедневието на младежите.

Д-р Гълъбова смята, че медиите също трябва да внимават с посланията си, тъй като речта на омразата и нормализирането на насилието допринасят за формирането на антисоциално поведение.

Тя подчерта, че лесният достъп до наркотици, включително райски газ, е сериозен проблем, за който институциите носят пряка отговорност.