Русия е свалила тази нощ 33 украински дрона

30.11.2025 | 08:50 ч. 2
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Силите за противовъздушна отбрана свалиха през изминалата нощ 33 украински дрона над различни райони на страната и над Черно море, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Дежурните средства за ПВО прехванаха и унищожиха 16 безпилотни летателни апарата от самолетен тип над територията на Ростовска област, 7 над Краснодарския край, 3 над Белгородска област, един над Курска област и 6 над акваторията на Черно море", уточни министерството.

дрон русия война украйна
