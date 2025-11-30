Андреевден е! Денят започва да расте

На 30 ноември църквата отбелязва Андреевден. Той е първият от апостолите, повикан да тръгне след Христос.

Апостол Андрей е наречен Първозвани, понеже първи от апостолите бил повикан от Иисус Христос да тръгне след Него и да бъде Негов ученик. От младини той жадувал за божествената истина и когато свети Йоан Кръстител започнал да проповядва и да кръщава с покайно кръщение, Андрей станал негов ученик. Той бил на брега на река Йордан, когато Кръстителят посочил на народа минаващия Иисус и казал: "Ето Агнеца Божи, Който взима върху Си греха на света!".

У нас празникът е свързан и с прехода от есен към зима. Вярва се, че след този ден, макар и с малко, денят започва да расте.

Вярвало се е, че на Андреевден не трябва да се карат, да проклинат или обиждат близки – в противен случай годината ще бъде изпълнена с конфликти. Домакините приготвяли питки, за да донесат благополучие в дома.

В нощта на 30 ноември момите традиционно са гадаели, за да определят кои ще са бъдещите им съпрузи.

Св. Андрей да се счита за покровител на дивите животни и най-вече на мечките. Затова в някои части на страната този празник се нарича Мечкинден.

Имен ден празнуват Андрей, Андриян, Андрея, Андреа.