Академик: От изкуствения интелект могат да се притесняват само мързеливите

Новите технологии навлизат светкавично в живота и професиите ни. Възможностите на изкуствения интелект всеки ден навлизат в ежедневието ни. Какво ни очаква?
"Защо трябва да се страхуваме от нещо, което е в наша полза? Няма предаване, сайт, медия, в която изкуственият интелект да не присъства. Могат да се притесняват хората, които нямат навика да се учат. Ще има професии, изместени от ИИ и това е добре", коментира акад. Чавдар Руменин от Института по роботика към БАН в неделното издание на "България сутрин".
Той е убеден, че ако се справяме добре с работата си, няма нужда да се страхуваме, че ще бъдем заместени.
"Младите могат да помогнат на родителите си. Плашеха хората - нашите баби и дядовци - какво ще се случи с парите им след като приемем еврото. Оказа се, че няма проблеми и има обучителни курсове. Да не подценяваме възрастните, били са активни в своята младост", обясни акад. Руменин за Bulgaria ON AIR.
Според него всяко ново нещо първоначално буди особено чувство - това е липсата на знание.
"Има елемент на привикване и тогава хората няма да се притесняват. Роботиката съчетава много аспекти, а роботите могат да станат наши идеални помощници. Има неща, които не разбираме достатъчно. Изкуственият интелект има недостатък - може да обработва голяма база данни, но липсва творчеството", изтъкна гостът.
Той добави, че изкуственият интелект има сила - трябва да знаем къде е и да я използваме, но да не се плашим.
"Психологията показва, че човек повече се впечатлява от някои негативни неща, отколкото от някои позитивни. Трябва да знаем, че изкуственият интелект има повече позитиви и на това да даваме превес. Може да стане неконтролируем, ако не се предприемат мерки, но ние ги поставяме", посочи акад. Руменин.
