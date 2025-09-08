IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Църквата отбелязва Рождество на Пресвета Богородица

Днес е един от най-големите църковни празници

08.09.2025 | 08:45 ч. Обновена: 08.09.2025 | 09:39 ч. 3
На 8 септември православната църква отбелязва Рождество на Пресвета Богородица, известен още и като Малка Богородица.

Това е един от трите най-големи празници, посветени на Богородица, и е сред 12-те най-големи Господски празници в календара на Църквата.

Според вярванията Богородица закриля бременните и децата, затова жените се молят за леко раждане, здрави деца и майчино благословение.

В някои райони се правят курбани, за да се измоли здраве за цялото семейство. Млади жени без деца носят дарове в църквата с молба за рожба.

Според народните поверия днес не се върши тежка физическа работа – не се оре, копае, пере, шие, плете, не се цепи дърва. Не се готви с шум и не се събира шумна компания, за да не се "обезпокои" светостта на деня. Бременни жени не трябва да пипат остри предмети – вярва се, че това може да навреди на детето. Хората не се карат и не ругаят – това би донесло болести и нещастие в дома. Не се дава и не се взема нищо назаем – вярва се, че така се „предава“ късметът на дома.

Имен ден празнуват всички, носещи имена, свързани с Богородица: Мария, Мара, Мариана, Марин, Маринка, Марио, Мариета, Мариян, Марияна, Мариела.

