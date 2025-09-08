Митов брани тезата на полицията: Версиите на защитата са изкривени

В последните дни близки на задържаните за побоя над шефа на полицията в Русе коментираха, че не те са виновни за възникналия конфликт, а са били предизвикани. Вътрешният министър Даниел Митов обаче отново определи тези твърдения като защитна теза, предаде Нова тв.

„Ясно е че ще се появят версии на адвокати, на защитата. Ние сме казали ясно каква информация имаме още в деня на инцидента. Детайлите ще стават ясни в течение на досъдебното производство. Но фактът е, че въпросните задържани младежи – нито един от тях не е пострадал, а имаме директор на русенската полиция в болница с много тежки травми. Само това може да говори, че защитните версии са много изкривени и конспиративни”, посочи Митов.