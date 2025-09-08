IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Митов брани тезата на полицията: Версиите на защитата са изкривени

От задържаните никой не е пострадал, а полицаят е с тежки травми

08.09.2025 | 14:15 ч. Обновена: 08.09.2025 | 16:29 ч. 155
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В последните дни близки на задържаните за побоя над шефа на полицията в Русе коментираха, че не те са виновни за възникналия конфликт, а са били предизвикани. Вътрешният министър Даниел Митов обаче отново определи тези твърдения като защитна теза, предаде Нова тв.

„Ясно е че ще се появят версии на адвокати, на защитата. Ние сме казали ясно каква информация имаме още в деня на инцидента. Детайлите ще стават ясни в течение на досъдебното производство. Но фактът е, че въпросните задържани младежи – нито един от тях не е пострадал, а имаме директор на русенската полиция в болница с много тежки травми. Само това може да говори, че защитните версии са много изкривени и конспиративни”, посочи Митов.

Свързани статии

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

митов русе
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem