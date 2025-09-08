Времето за политически проект на президента е отминало

Президентът Румен Радев си позволи да използва думата "дерибеи" на празника на България - Съединението, разделяйки обществото. Тази дума в неговия речник е нова. Идеята за разделение на обществото е в същността на Радев. Това не може да бъде в същността на държавен глава. Това коментира журналистът Валерия Велева в студиото на "Денят ON AIR" след "политическата престрелка" между президента Румен Радев и премиера Росен Желязков.

Според нея Желязков е запазил мълчание, но днес е отговорил достойно.

"Желязков попита кой е султанът. Реакцията на премиера е доста премерена и възпитана. Отговори като политик. Радев не говори политически", добави журналистът.

"Радев не изневерява на стила си и използва всяка възможност да каже каквото има за своите опоненти. Отговорът на премиера е нормален", посочи социологът Иво Желев пред Bulgaria ON AIR.

И двамата са на мнение, че времето за политически проект на Радев е отминало.

"Радев е обявил война както на правителството, така и на парламента. Той е обявил война на всички партии. Радев е благосклонен единствено към правителствата, които той назначи. Той даде лоши пример как един човек не трябва да бъде президент", подчерта Велева.

"Държавникът е строител. Какво имаме? Нямаме пътеводна звезда. Трябва да имаме лидер, който да постави за цел българите да не намаляват с 50 000 всяка година", каза Желев.

Според Велева рейтингът на Радев е висок, защото е институционален.

"При упадъка и обезличаването на опозицията, управляващите остават сами, без контрол и колектив, и като се обезличават малките партии, вървим към двупартиен модел, в който трябва да избираме измежду ГЕРБ и "ДПС - Ново начало", прогнозира Желев.

