Радев: Модернизацията на армията ни допринася за укрепването на колективната отбрана на НАТО

Свързаността между страните в Югоизточна Европа е важна не само за тяхното икономическо развитие, но е и фактор на колективната сигурност на НАТО в региона, подчерта президентът Румен Радев по време на среща със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, съобщиха от прессекретарита на държавния глава.

По думите му в условията на влошена среда на сигурност модернизацията на Българската армия допринася за укрепването на колективната отбрана на НАТО в целия регион. Президентът подчерта значението на проектите за модернизация на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили на България и открои амбициите на страната ни за пълноценното участие на българската отбранителна индустрия и наука в този процес.

Държавният глава отбеляза също така значимостта от осъществяването на редица по-малки от финансова гледна точка проекти, носещи голямо предимство в развитието на съвременни отбранителни способности.

Повишаването на дела от БВП, предназначен за отбрана, и увеличаването на инвестициите в сферата на сигурността от страните членки на НАТО също бе обсъдено по време на срещата. Държавният глава отново призова за по-тясно сътрудничество между отделните държави членки още в процеса на разработване и внедряване на ново въоръжение, така че да не се задълбочава разделението в НАТО между държави производители и държави консуматори на отбранителни продукти.

акцентира върху ключовото значение на европейския транспортен коридор №8, чието изграждане ще свърже Адриатическо и Черно море.

Сред обсъдените по време на срещата теми бе и войната в Украйна, произтичащите от нея рискове за международния мир и сигурност, както и международните инициативи за прекратяване на военните действия и търсене на мирно решение със средствата на дипломацията, посочиха от прессекретариата на президента.

Радмила Шекеринска е на посещение в България, като се срещна с премиера Росен Желязков, посети учението за управление при извънредни ситуации "България 2025" на летището в Ерден и изнесе лекция в Централния военен клуб.