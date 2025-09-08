IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Радев: Модернизацията на армията ни допринася за укрепването на колективната отбрана на НАТО

Президентът се срещна със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска

08.09.2025 | 19:43 ч. Обновена: 08.09.2025 | 20:46 ч. 35
Президентството

Президентството

Свързаността между страните в Югоизточна Европа е важна не само за тяхното икономическо развитие, но е и фактор на колективната сигурност на НАТО в региона, подчерта президентът Румен Радев по време на среща със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, съобщиха от прессекретарита на държавния глава.

По думите му в условията на влошена среда на сигурност модернизацията на Българската армия допринася за укрепването на колективната отбрана на НАТО в целия регион. Президентът подчерта значението на проектите за модернизация на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили на България и открои амбициите на страната ни за пълноценното участие на българската отбранителна индустрия и наука в този процес.

Свързани статии

Държавният глава отбеляза също така значимостта от осъществяването на редица по-малки от финансова гледна точка проекти, носещи голямо предимство в развитието на съвременни отбранителни способности. 

Повишаването на дела от БВП, предназначен за отбрана, и увеличаването на инвестициите в сферата на сигурността от страните членки на НАТО също бе обсъдено по време на срещата. Държавният глава отново призова за по-тясно сътрудничество между отделните държави членки още в процеса на разработване и внедряване на ново въоръжение, така че да не се задълбочава  разделението в НАТО между държави производители и държави консуматори на отбранителни продукти. 

„Свързаността между страните в Югоизточна Европа е важна не само за икономическото развитие, но е и фактор на колективната сигурност на НАТО в региона“, подчерта президентът по време на срещата и акцентира върху ключовото значение на европейския транспортен коридор №8, чието изграждане ще свърже Адриатическо и Черно море.

Сред обсъдените по време на срещата теми бе и войната в Украйна, произтичащите от нея рискове за международния мир и сигурност, както и международните инициативи за прекратяване на военните действия и търсене на мирно решение със средствата на дипломацията, посочиха от прессекретариата на президента.

Радмила Шекеринска е на посещение в България, като се срещна с премиера Росен Желязков, посети учението за управление при извънредни ситуации "България 2025" на летището в Ерден и изнесе лекция в Централния военен клуб.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Румен Радев НАТО отбрана
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem