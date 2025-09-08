Над 3 километра е било задръстването в района на Кресна

Шофьори са чакали с часове в края на почивните дни, натоварени са и второстепенните пътища в района

Огромна тапа, дълга над 3 километра, е имало на магистрала "Струма" в следобедните часове, в края на серията от почивни дни. Задръстването е било в района на Кресна, като движението се е осъществявало изключително бавно. Силно натоварени са и били второстепенните пътища в района.

Тапите в района на Кресна са били факт и в късния следобед. Колоната е била дълга над 3 километра. Все така бавно продължава да се случва преминаването през тази така проблемна точка.

Задръстването се е образувало още около обяд, като оттогава поддържа постоянна дължина от около 3 километра. Освен натоварената магистрала, движението е бло затруднено и в самия град Кресна заради пешеходни пътеки и спиращи и тръгващи автомобили.

Шофьори, блокирани в колоната, изразиха своето недоволство. „Отвратително нещо е това. Не знам как може в 21-ви век“, коментира един от тях пре Нова тв Друг водач допълни: „Много зле, това не се търпи. Половин час седим, даже и повече“.

Някои от пътуващите са опитали да избегнат задръстването, тръгвайки по-рано, но без успех. „20 минути вече сме тука. Тръгнахме по-рано, но уви, няма как. Чакаме“, сподели жена зад волана. Според част от шофьорите, задръстването е неизбежно заради края на отпускарския сезон.