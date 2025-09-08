IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нетаняху към жителите на Газа: Евакуирайте се незабавно

Предупредени сте, допълни той

08.09.2025 | 21:33 ч.
Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху предупреди жителите на град Газа, че трябва да се евакуират незабавно, часове след като Израел обяви, че ще нанесе масирани въздушни удари в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

"Заявявам на жителите на (град) Газа - възползвам се от тази възможност и ме слушайте внимателно: Предупредени сте - напуснете (града) незабавно", каза премиерът.

Нетаняху добави, че в момента израелските сили се организират и групират за сухопътна "маневра" в град Газа.

