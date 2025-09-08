Средиземноморска диета за начинаещи: 10 стъпки за лесно начало

Акредитираният диетолог Фей Джеймс разкрива десет лесни стъпки за начинаещи, за да овладеят основите на една от най-популярните диети в света

Има причина някои от най-възрастните хора в света да са тези, които следват средиземноморската диета.

Пълна с антиоксиданти, здравословни мазнини и полифеноли, изследванията постоянно показват, че този режим на хранене е полезен за здравето на сърцето, предотвратява сериозни заболявания, като диабет и рак, и контролира теглото.

Диетата е пълна с пресни плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, риба, ядки, семена и зехти - това е вкусна и лесна за следване диета.

Първо, най-важното, как да започнете? Средиземноморската диета е сравнително лесна за следване, като акцентът е върху пресни плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, риба, ядки и семена. Пресните плодове и зеленчуци трябва да бъдат основният фокус, с до седем порции на ден. Трябва да се стремите да приемате поне 25 г фибри на ден чрез пълнозърнести храни, ядки и семена и 2-3 порции мазна риба като сьомга, сардини или скумрия на седмица. За да започнете, планирайте храненията си предварително и съставете списък за пазаруване, като се уверите, че включвате основните съставки на диетата.

Основи на средиземноморската диета

И така, какви са основите на средиземноморската диета? Когато съставяте чинията си, следвайте просто правило за дробите. Напълнете половината си чиния с пресни зеленчуци като листни зеленчуци, чушки, моркови или домати, една четвърт от чинията си с пълнозърнести храни като киноа, булгур или кафяв ориз, а другата четвърт с постно протеиново месо като риба, пилешко или телешко. Препоръчително е също порция здравословни мазнини като ядки, семена или зехтин.

