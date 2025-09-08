Франция остана без правителство, Франсоа Байру загуби вота на доверие

Френският парламент свали правителството на премиера Франсоа Байру само девет месеца след идването му на власт, след като кабинетът му загуби вотd на доверие с голяма разлика. При гласуването в Националното събрание 364 депутати обявиха, че нямат доверие на правителството, докато едва 194 гласуваха в негова подкрепа.

„В съответствие с член 50 от конституцията премиерът трябва да подаде оставката на своето правителство“, каза председателят на парламента Яел Браун-Пиве.

Лице, близко до Байру, пожелало анонимност, съобщи пред АФП, че премиерът ще подаде оставката си пред президента Еманюел Макрон във вторник сутринта (9 септември).

В края на месец август Байру съобщи, че ще поиска вот на доверие заради предложените от него мерки за съкращаване на дълга.

Съкращенията предвиждаха националният дълг на Франция да бъде редуциран с 44 милиарда евро.

Франсоа Байру заяви днес пред парламента - в речта си преди вота на доверие, че страната е изправена пред "изпитание на истината" заради спешната нужда от овладяване на дълга, предаде Франс прес.

След по-малко от девет месеца на поста Байру заложи на карта правителството си, предлагайки проектобюджет, който включва 44 милиарда евро спестявания до 2026 г., посочи АФП. Това може да доведе до сваляне на кабинета му и хвърляне на Франция отново в политическа криза, отбелязва агенцията.

"Поисках този час на истината като ръководител на правителството", заяви премиерът пред Националното събрание, твърдейки, че "прогнозите за страната са критични" заради "прекомерния ѝ дълг", равняващ се на 114% от БВП.

"Страната ни работи, вярвайки, че става по-богата, а всяка година тя става малко по-бедна. Това е безмълвно, подмолно, невидимо и непоносимо изтичане на ресурси", заяви той в реч, прекъсвана от нападки на опозиционните партии.

"Имате силата да свалите правителството, но нямате силата да изтриете истината", предупреди Байру, сравнявайки "подчинението на дълга" с "подчинението чрез военна сила", което лишава хората от свобода.

Сега погледите са насочени към Макрон, който е принуден да назначи третия си премиер, след като разпусна парламента през 2024 . и не успя да си осигури мнозинство в новото Национално събрание, с което хвърли страната в несигурност, обръща внимание АФП.

Лидерът на парламентарната група на френската Социалистическа партия Борис Вало заяви, че формацията е готова да управлява, ако Макрон им възложи да сформират правителство.

Финансовото положение на Франция наистина е трудно. Според френската статистическа служба (INSEE), дългът на страната възлиза на 3,345 трилиона евро към края на първото тримесечие на 2025 г.

Байру стана вторият френски премиер поред, който е претърпял такава съдба, след като Мишел Барние беше отстранен през декември само три месеца след встъпването си в длъжност.