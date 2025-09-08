IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шестима са убити, мнозина са ранени при нападение в Източен Йерусалим

Нападателите са стреляли по автобусна спирка в квартал Рамо

08.09.2025 | 15:17 ч. Обновена: 08.09.2025 | 16:29 ч. 10
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Най-малко шестима души бяха застреляни, мнозина са ранени при нападение с огнестрелно оръжие в източната част на Йерусалим, предадоха световните агенции, като цитират изявление на израелската служба за спешна помощ "Маген Давид Адом".

Четирима души са били убити на място. Един от тях е бил мъж на около 50, другите трима - на трийсетина годишна възраст. Други двама по-късно починаха в болница. Сред ранените е и бременна жена, заяви израелският външен министър Гидеон Саар, който е на посещение в Будапеща.

Според полицията двамата нападатели са били неутрализирани бързо. Те са стреляли по автобусна спирка в квартал Рамо, в Източен Йерусалим. 

"Намиращи се на място агент на силите за сигурност и гражданин са реагирали незабавно, отвърнали са на стрелбата и са неутрализирали нападателите", заявиха органите на реда.

Премиерът Бенямин Нетаняху е провел среща, за да оцени ситуацията, след като се случи стрелбата, съобщиха от кабинета му.

Палестинската войнствена групировка Хамас, която от близо две години води война с Израел в Газа, похвали нападението, като заяви, че то е било извършено от двама палестински бойци.

„Потвърждаваме, че тази операция е естествен отговор на престъпленията на окупацията и геноцида, който тя извършва срещу нашия народ“, се казва в изявление на Хамас.

Парамедикът Фади Декайдек, който е бил на мястото на събитието, заяви, че атаката е била „тежка“. "Ранените лежаха на пътя и тротоара близо до автобусна спирка, някои от тях в безсъзнание“, заяви той. Полицията заяви, че нападателите са открили огън към автобусна спирка, след като са пристигнали с автомобил.

Междувременно израелският външен министър по време на пресконференция с унгарския си колега Петер Сиярто потвърди, че Израел е приел новото американско предложение за споразумение за прекратяване на огъня с "Хамас“. Саар заяви, че страната му е готова да приеме пълен край на войната, ако бъдат освободени всички заложници, а "Хамас“ се разоръжи. 

