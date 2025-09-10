Мечката от Сопот изяде още едно агне от манастира

През изминалата нощ мечката стръвница, която влезе в манастира "Св. Спас" в Сопот, отново се е върнала и е изяла още едно от агнетата за курбан.
Камери на Държавното горско стопанство са я засекли от южната страна на манастира.
Служителите са я прогонили към планината с автомобил.
Днес в 11:00 часа комисия от РИОСВ и Държавното горско стапанство ще опишат нанесените щети. Ако стръвницата не бъде прогонена и се върне отново, ще бъдат предприети следващи мерки.
Според закона при 2 последователни нападения тя може да бъде предложена пред Министъра на земеделието и храните за отстрел, информира БНТ.
Местната власт призова по никакъв начин да не се се храни ида не се оставя храна за мечката във вилната зона над Сопот.