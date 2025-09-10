IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мечката от Сопот изяде още едно агне от манастира

Ако стръвницата не бъде прогонена и се върне отново, ще бъдат предприети следващи мерки

10.09.2025 | 10:08 ч. Обновена: 10.09.2025 | 10:35 ч. 6
Снимка: Pixabay/ Pexels

През изминалата нощ мечката стръвница, която влезе в манастира "Св. Спас" в Сопот, отново се е върнала и е изяла още едно от агнетата за курбан.

Камери на Държавното горско стопанство са я засекли от южната страна на манастира.

Служителите са я прогонили към планината с автомобил.

Днес в 11:00 часа комисия от РИОСВ и Държавното горско стапанство ще опишат нанесените щети. Ако стръвницата не бъде прогонена и се върне отново, ще бъдат предприети следващи мерки.

Според закона при 2 последователни нападения тя може да бъде предложена пред Министъра на земеделието и храните за отстрел, информира БНТ.

Местната власт призова по никакъв начин да не се се храни ида не се оставя храна за мечката във вилната зона над Сопот.

мечка стръвница Сопот
