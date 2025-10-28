Съюзът на артистите с позиция: Тошко Йорданов управлява Министерството на културата

Съюзът на артистите в България (САБ) излезе с позиция относно скандала с актьора Росен Белов и връзката му с Министерството на културата.

Припомняме, че четирима са задържани след сигнал от момче на 20 години. Д-р Станимир Хасърджиев, гръцки модел, бивш военнослужещ от Френския легион и актьорът Росен Белов са задържаните.

Днес Софийският градски съд решава дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов. Те са задържани по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев заедно с още двама души те са дрогирали 20-годишен младеж. Момчето е успяло да избяга и подало сигнал в полицията.

В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация.

"Във връзка с изнесените в публичното пространство данни за задържане на наш колега по повод предполагаемо съучастие в посегателство, както и с оглед на твърденията за наложените му мерки за неотклонение от компетентните органи, Ви информираме: Съюзът на артистите в България се противопоставя по най-категоричен начин на всякакви прояви на насилие и посегателство срещу човешкото достойнство и живот”, се казва в позицията на САБ.

“Такива действия са несъвместими с морала и етиката и не могат да бъдат толерирани, тъй като нанасят сериозна щета както на нашата професия, така и на целия културен сектор. Тъй като тече следствен процес, не можем да осъждаме действията на колегата актьор заради презумпцията за невинност, според която всеки обвиняем се приема за невинен до доказване на противното с окончателно съдебно решение. Осъждаме обаче по най-категоричен начин всякакви прояви на злоупотреба с власт и посегателство срещу българската култура”, се казва още в съобщението, цитирано от bTV.

От САБ добавят, че доверието им към Министерството на културата отдавна е свалена. “Това е принципна позиция и няма пряка връзка с личните взаимоотношения на министъра на културата, както и с връзката му с частната театрална и преподавателска дейност, които се коментират в последните 48 часа”, се казва още в позицията.

“Липсата на диалог, непрозрачните управленски решения в сектора, заклеймяването на експерти и представители на творческите гилдии и посочването на определени директори за „врагове“ от страна на ръководството на Министерството са сериозен проблем, който рано или късно ще застане пред всички политически групи. Действията на Председателя на ПГ на ИТН (Тошко Йорданов, бел. ред.), който реално управлява Министерството на културата, са крайно неприемливи за една европейска държава, каквато е България”, се казва още в съобщението.

От САБ призовават органите на реда и Прокуратурата да проявят максимална отговорност, бързина и професионализъм и да установят обективната истина.

САБ ще внесе официално искане за становище по случая до Министъра на вътрешните работи с цел получаване на детайлна информация за хода на разследването и изясняване на всички факти.

“Наш ангажимент е да внесем в най-скоро време допълнително искане за проверка от страна на министър-председателя за злоупотреби с власт и намесата на Председателя на ПГ на ИТН в дейността на Министерството на културата. Ще поискаме становище от Министерския съвет затова как продължава културата днес”, се казва още в позицията на САБ.