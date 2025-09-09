IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мечка стръвница влезе в манастир край Сопот, уби 4 агнета

Хищникът е опасен за туристите, ще го отстрелват

09.09.2025 | 13:09 ч. Обновена: 09.09.2025 | 17:06 ч. 12
Снимка: Tapani Hellman от Pixabay

Опасна мечка стръвница е влязла тази нощ в манастира „Свети Спас“ край Сопот, където е нападнала и животни. Тя е удушила три агнета, а с четвъртото си е тръгнала. Забелязано е и малко мече. 

В последно време мечката е забелязана да слиза в дворове във вилната зона на Манастирски ливади. Тя е опасна за туристите, които излизат на разходка в Балкана, както и за живеещите на вилите. Работници от ВМЗ казаха, че преди няколко дни хора, които отивали първа смяна, видели на алея в цеха в Иганово мечка с малко мече, съобщава Нова тв.

Кметът на община Сопот Станислав Стоенчев, който е запознат с проблема, съобщи, че днес изпраща писма до Ловно-рибарското дружество в Карлово и до Горско стопанство Карлово за отстрел на стръвницата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

мечка стръвница сопот
