Мечка стръвница влезе в манастир край Сопот, уби 4 агнета

Опасна мечка стръвница е влязла тази нощ в манастира „Свети Спас“ край Сопот, където е нападнала и животни. Тя е удушила три агнета, а с четвъртото си е тръгнала. Забелязано е и малко мече.

В последно време мечката е забелязана да слиза в дворове във вилната зона на Манастирски ливади. Тя е опасна за туристите, които излизат на разходка в Балкана, както и за живеещите на вилите. Работници от ВМЗ казаха, че преди няколко дни хора, които отивали първа смяна, видели на алея в цеха в Иганово мечка с малко мече, съобщава Нова тв.

Кметът на община Сопот Станислав Стоенчев, който е запознат с проблема, съобщи, че днес изпраща писма до Ловно-рибарското дружество в Карлово и до Горско стопанство Карлово за отстрел на стръвницата.