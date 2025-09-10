IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Безводието "взе главата" на областния управител на Плевен

Новият ще е Мартин Мачев

10.09.2025 | 11:06 ч. Обновена: 10.09.2025 | 12:09 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Областният управител на Плевен Николай Абрашев е освободен от поста си, като вероятната причина е неспособността му да се справи с водната криза в района, съобщава БНР. 

Преди две седмици премиерът Росен Желязков вдигна жълт картон на Абрашев, заради слаба координация на институциите, ангажирани да решат проблема с безводието в Плевенско.

Новият областен управител ще е Мартин Мачев, завършил специалност "Геология на минералните ресурси". Работил е като инженер хидролог в Национален Институт по Метеорология и Хидрология, филиал Плевен. Бил е последователно заместник-директор и директор на филиала.

