Актрисата Саша Питърс направи зловещо парти за ЧРД

Саша Питърс отбеляза край на 20-те си години и ударно навлезе в 30 г. Тя имаше рожден ден на 17-и февруари. Актрисата, която беше част от "Малки сладки лъжкини", спретна оригинално парти за своя 30-и юбилей. Тя е направила зловещо парти, с което да погребе своите 20 г. и показа кадри от него в Instagram.

На първата снимка тя позира по черна рокля с тънки презрамки и черна жилетка. Звездата държи жълта торта с надпис "Здравейте, 30". Както и нож, който изглежда така, сякаш има кръв по него.

Край нея има традиционни черни балони, както и черни балони с цифрите 30.

"Смърт за моите 20", написала е Саша към своята публикация.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net