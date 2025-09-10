Радев бърза да блесне с крайни оценки за властта, смята Румен Христов

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и лидер на СДС Румен Христов коментира актуалните политически събития след избора на Мария Филипова за заместник-омбудсман.

"Имаше разногласие, това е нормално. Oпозицията не е длъжна да подкрепя кандидатите на управляващото мнозинство. И тя не ги подкрепя. Защо? Защото наистина трябваше да бъдат попълнени тези органи. И ако си спомняте, колегите от ПП-ДБ дълго време упрекваха ГЕРБ, че не са ги попълнили, че дълго време те работят с изтекли мандати. Някои бяха направили втори мандат като изпълняващи длъжността. И в този смисъл беше проведена процедура, съгласно всички законови изисквания и днес беше утвърдена кандидатурата на Мария Филипова", каза Христов пред "Денят ON AIR".

По повод твърденията за зависимости при назначенията той заяви, че всеки, който говори за "задкулисие", е длъжен да представи доказателства.

"Ние го видяхме отново в ролята на разединител в деня на Съединението – нещо, което направи много лошо впечатление не само на нас, политиците, но и на целия български народ. До края на неговия мандат остава малко повече от година. Той вижда как пясъкът в часовника изтича и бърза да блесне с по-крайни, по-радикални оценки за управляващата класа. С други думи – да заяви: "Те не стават, аз съм човекът, който би спасил България". Но ние видяхме за два мандата по пет години какво беше свършено, особено когато той имаше цялата власт чрез служебните кабинети", коментира Христов за Bulgaria ON AIR.

