Забраната за мобилни телефони в училище влиза в сила през януари?

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че очаква още през януари в сила да влезе забраната за използване на мобилни телефони в училище с приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование.

По думите му към момента, преди окончателното влизане на закона, вече около 800 училища са приели забраната по решение на училищните ръководства.

Вълчев е в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище "Христо Ботев", както и за среща с учители от община Бяла Слатина.