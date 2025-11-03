IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Забраната за мобилни телефони в училище влиза в сила през януари?

Министър Вълчев: Около 800 училища вече са приели забраната

03.11.2025 | 14:25 ч. 29
БГНЕС

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че очаква още през януари в сила да влезе забраната за използване на мобилни телефони в училище с приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. 

По думите му към момента, преди окончателното влизане на закона, вече около 800 училища са приели забраната по решение на училищните ръководства.

Вълчев е в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище "Христо Ботев", както и за среща с учители от община Бяла Слатина.

