Lidl с международна коледна кампания: „Чудесата си заслужават всеки ден“

„Чудесата си заслужават всеки ден” - под това мото Lidl стартира международната си коледна кампания, която излиза извън рамките на традиционната празнична реклама и надгражда интернационалната кампания „Lidl. Заслужава си”, която веригата стартира преди повече от месец.

„Чудесата си заслужават всеки ден” съчетава основната дейност на Lidl като ритейлър с цялостния ангажимент на компанията към обществото и околната среда.

За много хора Коледа е най-хубавото време в годината – време, в което се стараем да зарадваме хората около нас. Но какво би било, ако това не се случва само няколко седмици в годината? Именно върху това се фокусира коледната кампания на Lidl, която ни приканва да пренесем малките жестове на внимание и грижа в ежедневието си през цялата година. По този начин кампанията отразява образа на Lidl, който се характеризира с опростеност, качество и ангажираност към бъдеще, което си струва за всички ни, и намира израз чрез международния слоган „Lidl. Заслужава си”.

„С работата си всеки ден ние помагаме на нашите клиенти да водят по-добър и пълноценен начин на живот. Коледният сезон е прекрасен за мнозина, а с кампанията искаме да насърчим всички да споделят тази топлина и времето заедно всеки ден, не само по празниците“, пояснява Нели Месерджиева, директор „Маркетинг и връзка с клиенти“. „Чудесата си заслужават всеки ден“ олицетворява нашите корпоративни ценности и дългосрочния ни ангажимент към социална отговорност и устойчивост“, допълва тя.

Осъзнато хранене и по време на празниците

Един от основните акценти в кампанията е темата за осъзнатото хранене - ключово направление в международната стратегия за корпоративна социална отговорност на Lidl. При развитието на своя асортимент, компанията следва принципите на Планетарната диета и има за цел до 2050 г. да разширява предлагането на растителни продукти. Като част от „Чудесата си заслужават всеки ден“ Lidl използва различни комуникационни канали, за да насърчава осъзнатото хранене и в рамките на празничния сезон, като например изготвянето на празнично меню, с преобладаващи растителни продукти. Така смарт дискаунтърът се стреми да насочи вниманието на потребителите към факта, че дори по този начин могат да се наслаждават на семпла и вкусна храна по време на празниците.

Да помагаш – това придава стойност на всеки ден

В продължение на своята корпоративна отговорност, като част от коледната кампания, Lidl стартира национални кампании във всички страни, в които оперира, като ще подкрепи с финансови и материални дарения различни благотворителни организации.

В България Lidl ще подкрепи с 25 000 лв. Българска хранителна банка, която спасява годна храна и я дарява на близо 80 000 нуждаещи се възрастни и деца.

С тази инициатива Lidl още веднъж потвърждава своя ангажимент да допринася за положителна промяна в обществото и околната среда – отвъд ежедневната си търговска дейност и в посока устойчиво бъдеще.

Празничната кампания „Чудесата си заслужават всеки ден“ стартира на 2 ноември 2025 г. и ще бъде показана в 31 държави.

Повече за кампанията, както и видеоклипа, който стои в основата ѝ, можете да видите тук.