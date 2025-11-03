Шофьрът, набил жена на бул. „България“ в София, вече е с обвинение

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 56-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 31 октомври, в 14:30 часа, на столичния бул. „България“, обвиняемият П.П. е ударил шамар на жена, в резултат на което тя паднала на земята.

Вследствие на удара и падането, П.П. й е причинил средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на черепа. П.П. е проявил агресия към жената след лека катастрофа.

Деянието е извършено по хулигански подбуди, при незачитане на обществения ред на публично място и демонстрирайки явното си неуважение към човешката личност.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 10 години.

С постановление на прокурор П.П е задържан за срок до 72 часа.

Предстои днес наблюдаващ прокурор да внесе искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.