Шофьрът, набил жена на бул. „България“ в София, вече е с обвинение

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 56-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена.
Събраните до момента доказателства сочат, че на 31 октомври, в 14:30 часа, на столичния бул. „България“, обвиняемият П.П. е ударил шамар на жена, в резултат на което тя паднала на земята.
Вследствие на удара и падането, П.П. й е причинил средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на черепа. П.П. е проявил агресия към жената след лека катастрофа.
Деянието е извършено по хулигански подбуди, при незачитане на обществения ред на публично място и демонстрирайки явното си неуважение към човешката личност.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 10 години.
С постановление на прокурор П.П е задържан за срок до 72 часа.
Предстои днес наблюдаващ прокурор да внесе искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.