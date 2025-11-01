IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
България върви в правилния път към откриването на първите Мишлен ресторанти

Мишлен не оценява цена, Мишлен не оценява вкус

01.11.2025 | 20:16 ч. 6

България е в правилния път и посока към откриването на първите Мишлен ресторанти. Това заяви в предаването Money.bg Теодора Гергова, основател на Biorest Cup.

"Влизането в Мишлен би отнело много време, но в момента имаме време и трябва да се подготвим за този миг. Нашата организация се постара да подпомогне с каквото може процеса по започване на тази комуникация", подчерта специалистът. "Мишлен не оценява цена, Мишлен не оценява вкус. Мишлен оценява техника на приготвяне, баланс на вкусове, но никога вкус или цена. Няма значение едно място дали е евтино или е скъпо, това не е определящо. Определящото е качество на продукта, качество на изработка, устойчивост - нещо, върху което изключително много трябва да работим в ресторантите. Не само устойчивост във времето, а и устойчивост в самото меню - от салатата, предястието, до десерта, всичко да е перфектно", разкри Гергова.

По думите ѝ другият критерий е креативност, личен почерк, преживяване - там вече се наблюдава и цена, за да има обективност. 

