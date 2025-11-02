Масово кръвопролитие: Двама мъже атакуваха с ножове влак в Англия, има тежко ранени ВИДЕО

Двама мъже бяха арестувани снощи, след като редица пътници са били намушкани във влака за Хънтингдън, Източна Англия, съобщи британската полиция, цитирана от Ройтерс.

Според Пи Ей Мидия и ДПА свидетел е насочил полицаите към мъж с голям нож след масовото кръвопролитие.

Полицията на Кембриджшир обяви, че е изпратила свои служители в 19:39 ч. местно време (21:39 ч. бълг. вр.) след постъпили информации, че много хора са прободени с хладно оръжие във влак.

"Въоръжени служители бяха мобилизирани и влакът беше спрян в Хънтингдън, където бяха арестувани двама мъже. Редица хора бяха откарани в болница", гласи изявлението на полицията. Над 30 полицаи са били изпратени на жп гарата, уточнява Пи Ей Мидия.

Британският министър-председател Киър Стармър написа в социалната платформа "Екс", че "ужасяващият инцидент" буди силно безпокойство.

При инцидента са ранени 10 души, като девет от тях са с опасност за живота, съобщиха от Британската транспортна полиция.

Нападението е станало във влак, пътуващ от Донкастър към гара „Кингс Крос“ в Лондон — един от най-натоварените маршрути във Великобритания. Разследването се подкрепя от антитерористични екипи, но мотивът за нападението засега не е установен.

"Мислите ми са с всички пострадали, като изказвам огромни благодарности на екипите за спешна помощ за реакцията им. Всички в района трябва да следват указанията на полицията", заяви премиерът.

Според британския в. "Таймс" хора са се криели панически в тоалетните. Свидетел казва за изданието, че е имало "кръв навсякъде" и че в блъсканицата хора са били "стъпквани" от други.

В. "Сън" цитира друг очевидец, според когото всичко "е било като на филм". "Беше ужасна гледка", казва той.

Предполага се, че нападението е започнало малко след като влакът е потеглил от Питърбро.

Министърката на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд каза, че е "дълбоко натъжена" да чуе за подобно кръвопролитие. "Призовавам хората на този ранен етап (от разследването - бел. ред.) да избягват коментари и прибързани заключения", заяви тя.

Престъпленията с нож в Англия и Уелс нарастват постоянно от 2011 г. насам. Въпреки, че страната има едни от най-строгите закони за огнестрелни оръжия в света, престъпността с нож е определяна от правителството като „национална криза“.

Според данни на Министерството на вътрешните работи, за последната година около 60 000 ножа са иззети или доброволно предадени, а убийствата с нож са намалели с 18%.

Случилото се в Хънтингдън идва само месец след атаката в синагога в Манчестър, при която двама души загинаха, както и няколко дни след поредно смъртоносно намушкване в Лондон.