Масово кръвопролитие: Двама мъже атакуваха с ножове влак в Англия, има тежко ранени ВИДЕО

Девет души са с опасност за живота, хора са се криели в тоалетните

02.11.2025 | 06:46 ч. Обновена: 02.11.2025 | 06:47 ч. 27
Двама мъже бяха арестувани снощи, след като редица пътници са били намушкани във влака за Хънтингдън, Източна Англия, съобщи британската полиция, цитирана от Ройтерс.

Според Пи Ей Мидия и ДПА свидетел е насочил полицаите към мъж с голям нож след масовото кръвопролитие.

Полицията на Кембриджшир обяви, че е изпратила свои служители в 19:39 ч. местно време (21:39 ч. бълг. вр.) след постъпили информации, че много хора са прободени с хладно оръжие във влак.

"Въоръжени служители бяха мобилизирани и влакът беше спрян в Хънтингдън, където бяха арестувани двама мъже. Редица хора бяха откарани в болница", гласи изявлението на полицията. Над 30 полицаи са били изпратени на жп гарата, уточнява Пи Ей Мидия.

Британският министър-председател Киър Стармър написа в социалната платформа "Екс", че "ужасяващият инцидент" буди силно безпокойство.

При инцидента са ранени 10 души, като девет от тях са с опасност за живота, съобщиха от Британската транспортна полиция.

Нападението е станало във влак, пътуващ от Донкастър към гара „Кингс Крос“ в Лондон — един от най-натоварените маршрути във Великобритания. Разследването се подкрепя от антитерористични екипи, но мотивът за нападението засега не е установен.

"Мислите ми са с всички пострадали, като изказвам огромни благодарности на екипите за спешна помощ за реакцията им. Всички в района трябва да следват указанията на полицията", заяви премиерът.

Според британския в. "Таймс" хора са се криели панически в тоалетните. Свидетел казва за изданието, че е имало "кръв навсякъде" и че в блъсканицата хора са били "стъпквани" от други.

В. "Сън" цитира друг очевидец, според когото всичко "е било като на филм". "Беше ужасна гледка", казва той.

Предполага се, че нападението е започнало малко след като влакът е потеглил от Питърбро.

Министърката на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд каза, че е "дълбоко натъжена" да чуе за подобно кръвопролитие. "Призовавам хората на този ранен етап (от разследването - бел. ред.) да избягват коментари и прибързани заключения", заяви тя.

Престъпленията с нож в Англия и Уелс нарастват постоянно от 2011 г. насам. Въпреки, че страната има едни от най-строгите закони за огнестрелни оръжия в света, престъпността с нож е определяна от правителството като „национална криза“.

Според данни на Министерството на вътрешните работи, за последната година около 60 000 ножа са иззети или доброволно предадени, а убийствата с нож са намалели с 18%.

Случилото се в Хънтингдън идва само месец след атаката в синагога в Манчестър, при която двама души загинаха, както и няколко дни след поредно смъртоносно намушкване в Лондон.

