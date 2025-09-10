IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нов проблем с полет: Пътници са държани 3 часа на борда на самолет в София

Причината е повреда в самолет на "Райнеър"

10.09.2025 | 20:48 ч. Обновена: 10.09.2025 | 21:29 ч. 5
Нов проблем с полет: Пътници са държани 3 часа на борда на самолет в София

Проблем с полет на "Райнеър", който е трябвало да излети днес на обяд от Терминал 2 на летището в София. Пътници разказват, че са били държани на борда на самолета около три часа, а до момента проблемът не е бил решен, предаде Нова тв.

"Още следобед е постъпил сигнал и се следи ситуацията. Случила се е повреда на самолета. Машината не може да излети от София, но пътниците са били държани три часа вътре, което е недопустимо. Изглежда, че са опитвали да отстранят проблема на място, за да могат при успех да излетят веднага. Опитват се да изглеждат много точни, но това става за сметка на пътуващите", коментира вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Той подчерта, че "това не е просто арогантно отношение към пътниците, а фелдфебелско поведение". 

Караджов добави, че едва два часа след задържането е било разрешено пътниците да влязат в останалите зони на летището, където могат да си купят храна и вода.

"Смятам, че „Райнеър“ трябва сериозно да ревизира политиката си, защото човешкото отношение ни прави цивилизация, а не да свалят пътници заради един сантиметър разлика в багажа", посочи транспортният министър. 

Тагове:

Райнеър летище София Гроздан Караджов
