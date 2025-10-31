Трайчо Трайков алармира: Сградата на НС се руши, има напукани стени

Старата сграда на Народното събрание, която в момента е затворена заради предстоящ цялостен ремонт, се руши. Това стана ясно от пост на кмета на район "Средец" Трайчо Трайков във фейсбук. След проверка е установено - влага пълзи по стените, ръждива вода се спуска по тях, мазилка пада.

В него той съобщава, че миналата седмица е уведомил за ситуацията доскорошната шефка на парламента Наталия Киселова. Сега се надява новата председателка Рая Назарян да вземе повече присърце ситуацията.

"Миналата седмица направих на г-жа Киселова официално предписание да вземе мерки за състоянието на сградата на Народното събрание, на пл. Народно събрание 2.

Констатирали сме подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, цокъл с интензивни видими петна от влага, дефектирали фуги около гранитните облицовъчни плочи, рушащи се фризове, теч на ръждива вода от декоративната метална ограда и др.", съобщи Трайков.

Кметът припомня, че има информация от Министерството на културата, че се предприемат действия относно Нотариата, но настоява за незабавни мерки и по сградата на парламента.

"Надявам се новият председател на НС г-жа Назарян (да е жива и здрава, желая и успех!) да вземе въпроса присърце. Не трябва да се допуска повторение на случая със стария Нотариат, друга емблематична държавна сграда в район Средец, която от години е занемарена и се руши (все пак имаме информация от МК, че нещо се прави по въпроса)", допълни Трайков.

В публикацията си Трайков сподели и интересен разговор с префекта на централния район „Кентрон“ в Ереван.

"Покрай арменската фамилия на председателя на НС се сещам и за един разговор с префекта на район Кентрон (Център) в Ереван. Попитах го какво правят, че няма драсканици по сградите в града. Той се замисли малко и каза - нищо не правим, няма нужда.

А при нас, за съжаление - има. Очаквам с изпълнението на новия договор на СО за видеонаблюдение нещата поне малко да се подобрят."