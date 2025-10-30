Тестовете на „Посейдон“ будят тревога на Запад

Съобщението на руския президент Владимир Путин за изпитания на подводния апарат „Посейдон“ с ядрен двигател предизвиква вълнение на Запад, пише Express.

„Владимир Путин обяви началото на тестовете на новия и обезпокоителен руски подводен дрон „Посейдон“, се казва в статията.

Изданието пише още, че тя има практически неограничен обхват, разработена е като стратегическо оръжие за ответен удар и е способна да доставя мощни ядрени бойни глави до крайбрежни цели.

Освен това авторите споменаха руската крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“ и междуконтиненталната балистична ракета „Сармат“, които скоро ще заемат бойно дежурство.

На 29 октомври руският лидер обяви последните изпитания на „Посейдон“. Той ги нарече „огромен успех“ и уточни, че системата продължава да се подлага на изпитания като част от програмата за развитие на ВМС.

„Посейдон“, известен преди като „Статус-6“ и с кодово име на НАТО „Каньон“, е руско проектиран безпилотен подводен апарат с ядрена задвижваща система. По същество това е ядрено торпедо, способно да причини гарантирани, неприемливи щети на даден район, създавайки огромни зони на радиоактивно замърсяване и цунами.

Дължината на Посейдон е 20 метра, диаметърът е 1,8 метра, а теглото е 100 тона.

Путин обсъди и тестовете на крилатата ракета „Буревестник“, за която твърди, че има компактен реактор, сравним по мощност с този на подводница, но 1000 пъти по-малък. Той се похвали още, че междуконтиненталната балистична ракета „Сармат“ скоро ще влезе в бойна готовност.