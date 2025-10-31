Спираме износа на дизел и авиационно гориво

ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало внасят законопроект за ограничаване износа на дизел и авиационно гориво.
Това е временна мярка. Има гориво за множество месеци напред, без да броим Държавния резерв, зааяви на брифинг в парламента Делян Добрев.
Законопрокетът влиза за обсъждане веднага в Комисия по бюджет и финанси.
Добрев мотивира нуждата от законопроекта с целта да се предотврати спекула с цените на горива и злоупотреба с количествата, съхранявани в България.
В самия проект на решение даваме гъвкавост на директора на Агенция "Митници" да разрешава износа по своя преценка на определени продукти, уточни Добрев.