IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Спираме износа на дизел и авиационно гориво

Целта на законопроекта е да предотврати спекула

31.10.2025 | 11:42 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало внасят законопроект за ограничаване износа на дизел и авиационно гориво.

Това е временна мярка. Има гориво за множество месеци напред, без да броим Държавния резерв, зааяви на брифинг в парламента Делян Добрев.

Законопрокетът влиза за обсъждане веднага в Комисия по бюджет и финанси. 

Добрев мотивира нуждата от законопроекта с целта да се предотврати спекула с цените на горива и злоупотреба с количествата, съхранявани в България.

В самия проект на решение даваме гъвкавост на директора на Агенция "Митници" да разрешава износа по своя преценка на определени продукти, уточни Добрев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дизел гориво
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem