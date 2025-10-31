„Танцът на епохите“ – когато културите дишат в един ритъм

Роден и израснал във Велико Търново, Георги Радев винаги е вярвал, че големите пътища започват от малките градове. След като завършва Икономическия университет във Варна, съдбата го отвежда във Виена – град, в който културата и изкуството се усещат на всяка крачка. Там той се потапя в света на ивент мениджмънта и проектното управление, а паралелно с обучението си създава собствена компания, чрез която организира културни и масови събития както в Австрия, така и у нас.

След няколко години, изпълнени с пътувания, сцени и вдъхновение, през 2015 година Георги решава да се завърне за постоянно в България. Тук открива ново поле за развитие – дигиталния маркетинг, който му позволява да съчетае креативността с анализа и стратегията. Вече повече от 15 години той е част от света на събитията – свят, в който енергията на публиката, светлината на сцената и тръпката зад кулисите се преплитат в нещо неповторимо. Организирал е десетки концерти, турнета и фестивали – както на български артисти в чужбина, така и на световноизвестни изпълнители у нас.

Опитът му включва проекти на някои от най-големите сцени в страната – от София и Варна до величествения хълм Царевец. В работата си Георги успява да съчетае артистичната визия с вниманието към всеки детайл – от договарянето с международни артисти и логистичните процеси до комуникацията с медиите и публиката.

Сред най-запомнящите се проекти, зад които стои името му, са турнетата на дворцовия „Vienna Schönbrunn Orchestra“ – носител на австрийската традиция в класическата музика, както и зрелищният танцов спектакъл „Огънят на Анадола“, който разкрива богатството на анадолската култура чрез магията на музиката и движението. А извън сцената? Георги често казва, че колкото и вълнуващи да са проектите му, най-голямото му щастие и истинският му приоритет винаги остава семейството.

Г-н Радев, през годините сте организирали концерти и спектакли на световноизвестни формации като „Виена Шьонбрун Оркестра“ и „Огънят на Анадола“. Кои са най-запомнящите се моменти от тези събития?

Всеки проект има своя магия, но турнетата на „Огънят на Анадола“ през 2023 г. и 2024 г. бяха изключителни - вълни от енергия, които преминаха през хиляди сърца. Да видиш залата, която пулсира в ритъма на танца, е незабравимо преживяване.

А „Виена Шьонбрун Оркестра“ носи съвсем различна, но също толкова силна емоция - елегантност, класа и онази виенска лекота, която омагьосва. Тази година магията на Виена пристига отново в България – заедно с оркестъра подготвяме празнично коледно турне в София, Пловдив и Варна. След напълно разпродадения първи коледен концерт в София, поради огромния интерес се обявихме и втори - на 13 декември в зала „България“ от 15:30 ч. Публиката ще се потопи в нова празнична програма, вдъхновена от традицията на легендарния Новогодишен концерт на Виенската филхармония - с музиката на Моцарт, Хайдн и Бетовен, които събират вековете в един светъл и вдъхновяващ миг. Това турне е пример за онзи изискан културен обмен, който публиката ни обича - духът на Виена, пренесен с обич в България.

Тази година представяте за първи път у нас турския спектакъл „Танцът на епохите“. Как се стигна до това решение?

След големия успеха на „Огънят на Анадола“ усетих, че българската публика е готова за още едно голямо международно културно преживяване. „Танцът на епохите“ е спектакъл, който обединява история, митология, танц, акробатика и модерна сценография - истински фестивал на сетивата. Решението беше естествено - исках хората да почувстват тази магия на живо.

Какво Ви впечатли най-много в спектакъла?

Мащабът и детайлът. Под режисурата на Серхат Турак спектакълът „Танцът на епохите“ се ражда след шестгодишно проучване на историята на танца в Турция – културен кръстопът между Азия и Европа. Подготовката отнема 18 месеца, през които Турак прослушва над 400 артисти, за да подбере над 100 - най-голямата професионална трупа в страната. Всеки от тях е с уникален талант, а заедно създават хармония от движение и музика. На 4 ноември идват в България с екип от 40 души, но без компромис в емоцията. Спектакълът е разказ, който живее чрез всеки жест и нота – съчетание на минало и съвремие, митология и човешки емоции.

Какво прави този спектакъл специален за българската публика?

Неговата универсалност. Всеки зрител ще открие нещо за себе си - героизъм, страст, красота. В същото време ще усети дисциплината и отдадеността на артистите. Те ще представят традициите, фолклора и гордостта от своя произход в 30 впечатляващи танцови сцени. Това не е просто шоу, а преживяване, което остава в сърцето.

Подобно турне в пет български града звучи като сериозно предизвикателство. Каква е организацията зад кулисите?

Организацията е огромна - координация между артисти, техника, сцена, транспорт, графици. Всяка репетиция, всеки детайл е част от голямата картина. Въпреки напрежението, това е процес, който обичам. Когато светлините угаснат и публиката затаи дъх - тогава разбираш, че всичко си е струвало.

Турнето е част от инициатива за културен обмен между България и Турция. Виждате ли потенциал в подобни събития?

Определено. Културата говори на универсален език, който не познава граници. Когато публиката види страстта и труда на артистите, се създава взаимно уважение и разбиране. Такива събития не просто забавляват - те градят мостове между народите.

Какво послание искате публиката да отнесе след „Танцът на епохите“?

Искам хората да си тръгнат с усещане за възхищение и вдъхновение - с вярата, че културата е мост между поколения, между сърца. Изкуството има силата да ни промени, макар и за миг - но понякога точно този миг е достатъчен, за да ни направи по-богати вътрешно.

А какво предстои след този проект?

След „Танцът на епохите“ предстоят нови международни концерти, театрални продукции и фестивали. Всяко събитие е шанс да вдъхновим публиката и да направим културата още по-достъпна. А празничният сезон с „Виена Шьонбрун Оркестра“ е само началото на една нова, вдъхновяваща година, в която ще продължим да срещаме публиката с най-доброто от световната сцена.

автор: Елица Пенова