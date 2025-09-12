IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Петима са кандидатите за шеф на БНТ, Кошлуков е сред тях

Другите са Свилена Димитрова, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова

12.09.2025 | 20:52 ч. Обновена: 12.09.2025 | 21:37 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Петима са кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия, подали документи в Съвета за електронни медии: Свилена Димитрова,  Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова, съобщиха от Съвета.

На 2-ри октомври ще стане ясно кой от тях е допуснат до конкурса, а самият избор е насрочен за 16-и октомври.

На днешното си заседание СЕМ излезе с позиция по повод получено от настоящия директор на БНТ Емил Кошлуков писмо със заплахи към членовете на регулатора, ако не изпълнят съдебните решения за спиране на обявения конкурс. "Съветът няма да се поддаде на никакъв натиск, ще действа прозрачно, изпълнявайки стриктно вменените му от закона правомощия", се посочва в позицията. 

