Петима са кандидатите за шеф на БНТ, Кошлуков е сред тях

Петима са кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия, подали документи в Съвета за електронни медии: Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова, съобщиха от Съвета.

На 2-ри октомври ще стане ясно кой от тях е допуснат до конкурса, а самият избор е насрочен за 16-и октомври.

На днешното си заседание СЕМ излезе с позиция по повод получено от настоящия директор на БНТ Емил Кошлуков писмо със заплахи към членовете на регулатора, ако не изпълнят съдебните решения за спиране на обявения конкурс. "Съветът няма да се поддаде на никакъв натиск, ще действа прозрачно, изпълнявайки стриктно вменените му от закона правомощия", се посочва в позицията.