Лагард: Еврозоната премахва рискове в България, парите в брой няма да изчезнат

Две неща ще донесе влизането на България в еврозоната: първо, добавеният просперитет скоро ще бъде осезаем, и второ, – добавена сигурност. Под просперитет имам предвид износ от България към останалата част на Европа – вече ще е в евро. Няма да има валутен риск, няма хеджиране, защото фактурите ще са в една и съща валута – фактурираш в евро и получаваш евро. Много рискове ще бъдат премахнати.

Това каза президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в интервю за Нова тв.

"Второ – помислете за света. Хората обичат да идват на почивка в Европа, но валутните курсове варират и те се двоумят. Ако знаят, че в България, където пътуват и прекарват време, валутата е евро и няма да се добави към пътуването риск от променливи валутни курсове, това е още една причина да се посети вашата страна. Само два примера – валутният риск и хеджирането, свързано с него, ще бъдат премахнати. За сигурността – аз самата, като французойка, и от длъжностите, на които съм била, съм научила, че като член на клуба, трябва да се придържаш към правилата му, което носи сигурност. Всички сме заедно в това, няма случайни играчи, които правят, каквото искат. Всички сме обвързани от едни и същи принципи, валута, парична политика, което ще бъде огромна промяна. Дълги години сте имали валутен борд, но сигурността, която има да си в същия клуб… Рейтинговите агенции също забелязват. Рискът да се пренебрегне дисциплината изчезва. Това е механизъм, носещ повече просперитет и сигурност", каза Лагард в отговор на въпрос за основните икономически и институционални ползи, от които може да се възползва България, след като се присъедини към единната валута.

На въпрос дали парите в брой скоро ще изчезнат тя отговори: "О, не, парите в брой винаги ще съществуват. Това е обещанието на Централната банка. Банкноти от 50 евро, от 20 евро, монета от 1 евро са равностойни съответно на 50, 20 и 1 евро и ще бъдат приемани за разплащателно средство. Парите в брой няма да изчезнат, но трябва да сме готови за дигиталната ера в 21 век. Хората, които не харесват да боравят с пари в брой – аз ги предпочитам, сигурно и Вие, но те предпочитат да плащат с карта, с телефон. Трябва да гарантираме, че средства, емитирани от Централната банка, съществуват и в дигитална форма, защото в това се корени системата. Това са дигитални пари в брой, но няма да заменят банкнотите и монетите".